Bogat program 7. Festivala lesa kliče k obisku

10.10.2019 | 19:10

'Festival lesa', ki bo letos na vrsti že sedmič, je že postal tradicionalen kočevski dogodek, ki je posvečen ustvarjalnosti v lesu ter poglobljenim strokovnim pogovorom. Letos se bo festival v Kočevju odvijal med 10. in 15. oktobrom, potekal pa bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca.

»V lesu se skriva množica zgodb. Naš Festival lesa jih združuje že sedmo leto zapored. Z naborom raznolikih dogodkov zaobjema širok spekter javnosti. Od prvega stika z lesom za najmlajše in vodenih delavnic izdelave končnega izdelka, do umetniških vsebin in strokovnih predstavitev na področju krožnega gospodarstva ter inovacij v gospodarskem segmentu gozdno-lesne verige.«

Letos velja med številnimi novostmi še posebej izpostaviti strokovni forum z naslovom 'Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj' ter oglarsko kopo ob koči pri Črnem Vrhu. Uvodni del festivala pa bo namenjen podelitvi nagrad '5. mednarodnega natečaja industrijskega oblikovanja (Pra)stol'.

Strokovna žirija, v kateri so bili dr. Janez Suhadolc (častni član), dr. Jasna Hrovatin (Fakulteta za dizajn), dr. Rok Kuhar (Akademija za arhitekturo in oblikovanje), Andrej Palman (Festival lesa) in Natalija Lapajne (Muzej za arhitekturo in oblikovanje), je izmed 19 prispelih predlogov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Mehike, Švedske, Finske, Indije in Tajvana izbrala tri najboljše oblikovalske rešitve.

Nagrajeni stoli iz leta 2018. (Foto: Željko Stevanić)

Nagrajene rešitve bodo v obliki prototipov predstavljene na večernem dogodku, ki ga bo v četrtek, 10. oktobra, ob 19. uri gostil Kulturni center Kočevje.

Organizatorji Festivala lesa bi vse Vas občanke in občane Kočevja radi še posebej povabili prav na to prireditev.

V sklopu programa festivala bo sicer predstavljena tudi nova skulptura dijakinj Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki je nastala pod mentorstvom akademskega kiparja Marka Glavača in bo postala del mestne vedute ob reki Rinži. V petek (11. oktobra) bodo otroci v enotah vrtca Kočevje preizkusili kopijo prototipa lesene sestavljanke iz zapuščine prvaka industrijskega oblikovanja g. Nika Kralja, na mestni ploščadi pa bodo obiskovalci lahko preizkusili hojo po zelenem 'Virtualnem labirintu'.

V sklopu Festivala lesa se bodo tudi letos odvijale številne delavnice za različne generacije in ciljne skupine. Poseben poudarek bo tudi na 'Tišlarski soboti' (12. oktobra), kjer dopoldan pripravljamo tri delavnice: izdelava lesenega vozila- igrače, umetniško vžiganje na kuhalnice in izdelava obešala iz lesa za nakit. Sobotni popoldan smo namenili še eni novosti in sicer atraktivnem tekmovanju v metanju sekir ali 'Sekirometu', kot tudi pravijo temu športu.

foto: Željko Stevanić

V nedeljo (13. oktobra) ob oglarski kopi pri Črnem Vrhu pripravljamo tradicionalno delavnico za družine, tokrat risanje z ogljem. 'Wood-Tech-Talks' srečanje na temo dobrih zgodb o inovativnih rabah lesa z domačimi in tujim gosti pa se bo letos odvijal v ponedeljek (14. oktobra). Na ta dan bomo dijakom GSŠ Kočevje podelili 3 nagrade za 'Naj leseno igračo', pri čemer bomo zasledovali predvsem mojstrstvo obdelave lesa. Poleg tega za ponedeljek v sodelovanju s podjetjem Kočevski les pripravljamo predstavitev dela v gozdu, v torek (15. oktobra) pa v sodelovanju s podjetjem Snežnik organiziramo predstavitev njihove lesno predelovalne industrije. Festival se bo v torek tudi zaključil in sicer s predstavitvijo knjige Žive Deu 'Prenova stanovanjskih stavb'.

»Vabljeni torej na 7. Festival lesa!«

Celoten program je na voljo na www. festival-lesa.si.

Festival organizira Zadruga Festival lesa v sodelovanju z Občino Kočevje.

Oglasno sporočilo