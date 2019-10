Na Dnevih zeliščarstva še posebej dobrodošli mladi

10.10.2019 | 09:15

Otroci iz vrtca so poskusili tudi doma narejen zdrav namaz.

Črnomelj - V Črnomlju so se včeraj začeli Dnevi zeliščarstva in razstava sadja, zelišč, medenih izdelkov. Včerajšnji in današnji dan sta namenjena predšolskim otrokom in učencem. V kulturnem domu Črnomelj so si ogledali ali pa si še bodo razstave sadja, zelišč n medenih izdelkov, prisluhnili predavanju o sadjarstvu, spoznali tradicionalno belokranjsko prehrano, izdelovali milo in izvedeli marsikaj poučnega o drenu in njegovi uporabi.

Jutri pa se bo dopoldne dogajanje preselilo v Čebelarsko-zeliščni učni park na Jugorju pri Metliki, kjer bodo pripravili program za dijake. Ogledali si bodo destilacijo sladkega pelina in učni park ter se udeležili delavnice izdelave mazila. Od 16. do 19. ure pa bo na ploščadi pred kulturnim domom v Črnomlju tržnica izdelkov iz zelišč, sadja in medu. V Medgeneracijskem vrtu bodo prikazali sejanje in sajenje zelišč, pripravili pa bodo tudi sejem izmenjave semen in sadik. Ob 16.30 bodo na ploščadi pred kulturnim domom nastopili otroci iz črnomaljskega vrtca in člani folklorne skupine Lepa Anka iz Črnomlja. Ob 18. uri pa bo v kulturnem domu predavanje o žganjekuhi. V zgornji avli kulturnega doma bo na ogled razstava likovnih izdelkov črnomaljskih vrtičkarjev in varovancev VDC Črnomelj, v spodnji avli pa si bodo obiskovalci tako v petek kot v soboto lahko ogledali razstavo sadja, zelišč in medenih izdelkov.

Organizatorji Dnevov zeliščarstva so ponudniki izdelkov in zelišč Alenka Kukman, Minka Kočevar, Slavko Žagar, Marjetka Mihelčič, Sadjarsko društvo Bele krajine, Zavod Jabolko in ZIK Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

