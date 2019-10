Goreli odpadki in podrast

10.10.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.10 uri je pri naselju Zasap, občina Brežice, gorela podrast in razni ostali odpadki. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrih pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ire zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD NESTOPLJA VAS;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod Nenadič-Jurejevčič;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP OBČINE na izvodu OBČINE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ČISTILNA MIRNA izvod PAPEŽ med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Brežice Marof - nizkonapetostni izvod Zakšek Marof predvidoma med 8.30 in 12. uro ter na območju TP Sveta Jedrt - nizkonapetostni izvod Omerzu med 8.30 in 13. uro.

M. K.