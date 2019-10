Tesen poraz v prvem derbiju sezone

10.10.2019 | 08:15

Pri Krki je s 17 točkami in 11 skoki bil najobolji Gani Oladimeji Lawal. (Foto: B. B., arhiv DL)

Koper - Prvi derbi letošnje sezone med Krko in Koprom Primorsko je tokrat pripadel moštvu z obale. V 2. krogu SKL so Novomeščani v gosteh izgubili s 64:68 (21:14, 11:21, 16:17, 16:16)

Koper Primorska je v zaključku tekme s trojko Marka Jagodića Kuridže, ki je bil s 17 točkami najboljši strelec tekme, upravičila vlogo favorita, Krka pa je z dobrim odporom skozi vseh štirideset minut dokazala, da ima spoštovanja vredno zasedbo, ki bo trd oreh za vsakega tekmeca.

To so prejšnji teden na svojih plečih občutili že igralci iz Podčetrtka, ki so domov odšli z minusom 31 točk, tokrat pa še serijski prvaki iz minule sezone, ki so izgubili skok z 29:42. Na svojo srečo so imeli dovolj razpoloženih igralcev, predvsem Marka Jagodića Kuridžo (8 skokov, 5 podaj, 9 prejetih osebnih napak), ki je minuto in pol pred koncem zadel trojko za 65:59, ki je gostom dokončno spodrezala krila, so dogajanje na parketu povzeli v Košarkarski zvezi Slovenije (KZS).

Pri Krki je s 17 točkami in 11 skoki bil najobolji Gani Oladimeji Lawal.

Naslednjo tekmo v slovenski ligi bodo krkaši odigrali v četrtek, 17. oktobra, ko v Novo mesto prihaja moštvo Zlatoroga. Pred tem pa jih v ponedeljek v ABA ligi čaka gostovanje pri Zadru.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Na vedno zahtevnem gostovanju nam Koper Primorske ni uspelo presenetiti. K naslednjim tekmam se podajamo z zavedanjem, da smo napravili korak naprej, v pravi smeri in da bomo tekmece naslednjič premagali.«

* Dvorana Bonifika, gledalcev 500, sodniki: Krejić, Nedović (oba Kranj), Grbić (Ljubljana).

* Koper Primorska: Holt 10 (2:2), Harris 10 (2:3), Čakarun 3 (1:2), Marinković 11 (3:5), Hodžić 6, Jagodić Kuridža 17 (6:10), Dimec 4, Šiško 7 (3:4).

* Krka: Jarc 2, Škedelj 2, Đapa 2, Fifolt 8, Jošilo 10 (2:2), Lapornik 13 (3:4), Ramljak 8 (5:6), Lawal 17 (6:7), Osolnik 2.

* Prosti meti: Koper Primorska 17:26, Krka 16:22.

* Met za tri točke: Koper Primorska 7:19 (Holt 2, Harris 2, Hodžić 2, Jagodić-Kuridža), Krka 6:25 (Jošilo 2, Lapornik 2, Ramljak, Lawal).

* Osebne napake: Koper Primorska 24, Krka 27.

* Pet osebnih: Jarc (32.).

M. Ž.