Šentjernej: župana ni bilo, sejo vodil podžupan

10.10.2019 | 10:50

Župan Radko Luzar je za vodenje seje pooblastil podžupana Janeza Selaka.

Šentjernej - Potem, ko pred dvema tednoma sklicane redne seje občinskega sveta občine Šentjernej ni bilo, ker svetniki niso sprejeli niti dnevnega reda, in je župan Radko Luzar napovedal svoj odstop z mesta župana, je za včeraj Luzar znova sklical sejo z istim dnevnim redom.

Tokrat je uspela - trajala je pozno v noč, preko pet ur - a vodil je ni župan Luzar, ampak podžupan Janez Selak, kar se je menda zgodilo prvič.

Želeli videti pooblastilo

»Župan me je pooblastil, da vodim to sejo, ker je odsoten. To ni povezano z njegovim odstopom, že prej je imel načrtovano pot v tujino. Upam, da bomo sejo modro izpeljali, da realiziramo pomembne točke, zlasti rebalans proračuna, da prekinemo blokado nekaterih investicij,« je uvodoma pojasnil Selak.

Svetnik Franc Hudoklin je želel videti pooblastilo župana, »da vidimo, ali je vse regularno«, kar se je tudi zgodilo - svetniki so ga dobili na vpogled.

Albert Pavlič

Svetnik Albert Pavlič pa je pokomentiral županovo odsotnost. Neodložljive službene obveznosti Radka Luzarja se mu zdijo nenavadne. »Ne zdi se mi korektno, da manjka. Te obveznosti so bile planirane še prej, sejo bi lahko sklical npr. v ponedeljek, ko bi bil prisoten. Zame je neodgovorno, da pri sprejemu rebalansa proračuna župana ni, on je prvi branik rebalansa in s proračunom se ni igrati. Sicer pa je tudi sklicatelj seje župan in ne podžupan.«

Znova je opozoril na neupoštevanje pripombe Odbora za kmetijstvo, ki ga vodi, da je z rebalansom za kmetijsko področje treba nameniti več denarja, ravno tako tudi za gasilstvo - čeprav tokrat, kot pred dvema tednoma, ni predlagal umik te točke z dnevnega reda (spomnimo, zato tudi ni bil izglasovan dnevni red in seje ni bilo). Je pa dejal, da se bo do rebalansa opredelil, ko bo na seji tudi župan.

Hudoklin za umik dveh točk

Franc Hudoklin (na desni)

Umik dveh točk z dnevnega reda - sprejem rebalansa in obravnavo problematike gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Šentjernej, pri čemer občina želi zamenjati Cerod za neko drugo podjetje - je predlagal svetnik Franc Hudoklin. Pri slednjem je izpostavil kup nejasnosti, neobveščenost svetnikov in občanov, ni finančnih analiz, pri rebalansu pa domnevne nezakonitosti pri industrijski coni, nejasnosti glede donatorskih sredstev itd. Njegova predloga nista bila sprejeta, predlagani dnevni red so svetniki po eni uri razprave sprejeli in sicer z 11 glasovi za in 5 proti.

Sledila je burna seja, slišati je bilo marsikaj iz preteklosti, pa kritik na račun župana Luzarja, omenimo le izjavo svetnice Jožice Potočar, ki pa se ji vse do dogajanje v zadnjem času za šentjernejsko dolino ne zdi dobro.

»Vprašajmo se, zakaj smo bili izvoljeni?«

Jožica Potočar

»Glede na vse, kar se dogaja na sejah, se vprašajmo, ali vemo, zakaj smo izvoljeni, zakaj so nam ljudje zaupali - zato, da bi znali razumno, strpno delovati v prid vseh občanov. Težko bi rekla, da vsi delamo za skupni cilj. Odstop župana je velika škoda, pa tudi to, da so ljudje skregani med seboj, ni dobro. Delo v občini bo zdaj lep čas blokirano. Nikogar ne obsojam, ne vem vseh podrobnosti, a vsak se naj zase vpraša, kakšno vlogo je imel v tej zgodbi. A ko ljudje vse to poslušajo, nam ne štejejo v plus - kregamo se, nadaljujemo s starimi zgodbami ..., je povedala Jožica Potočar.

Andrej Mikec

Odziv je bil takojšen. Andrej Mikec je poudaril, da so svetniki na čelu z županom izvoljeni predstavniki ljudi in da bo treba kje drugje pojasniti, ali je vse to dogajanje res ok. Sam ni z nikomer skregan v občini, je pa opozarjal, če se sklepi občinskega sveta niso izpolnjevali. Lista za šentjernejsko dolino, ki ji pripada, pa da ne bo nikoli za vandalizem - v mislih je imel zaplete pri obvozni cesti zaradi investicije v Dolenji Stari vasi.

Svetniki rebalansa proračuna za leto 2019 niso sprejeli - 5 svetnikov je glasovalo za, 11 proti.

Albert Pavlič je menil, da je potrebno soočenje z županom, sicer pa da so se vsi svetniki in župan odločili za politiko, »zato smo zdaj v sejni sobi«. Za boljše razumevanje je dodal še pregovor: »Če ti je prevroče, ne hodi v kuhinjo.« Dejal je, da če se z nekom ne strinjaš, to še ne pomeni, da si proti njemu. Napovedal je, da bo medijem v bližnji prihodnosti povedal svoj komentar dogajanja, saj je v zadnjem času doživel veliko pritiskov z lažnimi obtožbami, da bo na novinarsko konferenco povabil tudi župana Luzarja, ki ga bo celo pozval, naj ostane na županskem mestu ...

Dogajanje v šentjernejski dolini bo očitno še pestro.

Besedilo in foto: L. Markelj

