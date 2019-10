Cesta od Dvora do Soteske znova prevozna

10.10.2019 | 10:00

Foto: Arhiv DL

Žužemberk - Državno cesto na odseku Dvor–Soteska, ki so jo zaprli za ves promet 27. septembra, so danes po osmi uri zjutraj znova odprli. Odsek od Dvora do Drenja je bil zadnji del gradnje suhokranjskega vodovoda, ki je zaradi zelo zahtevnega terena terjal še posebno skrb za varnost.

Kot je pojasnil žužemberški župan Jože Papež, so dela potekala, kot je bilo načrtovano.

M. Ž.