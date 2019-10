Romun v kombiju vozil 33 tujcev

10.10.2019 | 13:15

Foto: Arhiv DL

Metliški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje sinoči okoli 19.30 v Trnovcu ustavili kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Romunije v vozilu prevaža 33 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 17 državljani Bangladeša in 16 državljani Pakistana pa še potekajo.

Izsledili še 29 tujcev

Policisti so na območju krajev Ručetna vas in Naklo (Črnomelj) izsledili in prijeli še 29 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 28 državljani Pakistana in državljanom Indije še niso zaključeni.

M. Ž.