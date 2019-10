V Trebnjem še eno krožišče

10.10.2019 | 15:30

Novo krožišče naj bi bilo zgrajeno do konca novembra.

Trebnje - Semaforizirano križišče pri Mercator centru v Trebnjem bodo preuredili v krožno križišče. Z deli so začeli pred nekaj dnevi, investicijo pa naj bi končali do konca novembra. Na odseku od križišča za Spar do križišča za Mercator center je trenutno začasna popolna zapora ceste, ki pa se bo besedah mag. Janka Zakrajška, vodje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, glede na potrebe in obseg del spreminjala. Občasno bodo uvedene tudi polovične zapore, ki bodo omogočale pretok prometa tudi v času gradnje. »Ves čas pa moramo omogočiti dostop do Mercator centra,« še dodaja.

Uredili bodo 4-krako krožišče vključno s kolesarskimi stezami, zato se je gradnja nekoliko zavlekla proti koncu leta. »Gre za skupno investicijo občine in nemškega trgovskega velikana Lidl, ki v Trebnjem gradi trgovino. Ocenjena vrednost naložbe je okoli 450.000 evrov, v sklopu projekta pa bomo zamenjali tudi vso infrastrukturo pod krožiščem, obnovili bomo meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod,« je za naš časopis pojasnil Zakrajšek.

Na občini občane v tem času prosijo za strpnost in razumevanje.

Besedilo in fotografije: R. N.

