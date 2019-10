Na prehodu za pešce v Krškem avto zbil pešca

10.10.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Zjutraj ob 6.35 je na Cesti krških žrtev v Krškem osebno vozilo na prehodu za pešce zbilo pešca. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Krško, ki so pešca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Zbil peško v Prečni

Danes ob 6.45 je v Prečni v občini Novo mesto osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Avto pristal na strehi

Danes ob 6.50 je na avtocesti na odseku Mirna Peč—Novo mesto pri kraju Hmeljčič v občini Mirna Peč osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino, se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju oskrbeli voznika in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje posledic nesreče, so poskrbeli delavci Dars-a.

Drevo na cesto

Danes ob 7.07 je v naselju Štrit v občini Škocjan padlo drevo na cesto. Gasilci PGD Bučka so odstranili drevo.

L. M.