Predloga proračunov za leti 2020 in 2021 v javni razpravi

11.10.2019 | 08:10

S predstavitve na zadnji seji novomeškega občinskega sveta. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Do vključno 17. oktobra sta v javni razpravi predloga odloka proračunov Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021. Objavljena sta na spletni strani mestne občine in na vpogled v veliki sejni sobi na sedežu občine na Seidlovi cesti 1, so sporočili iz občinske uprave.

V času javne razprave lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021 najpozneje do vključno 17. oktobra na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Predlog dvoletnega proračuna so novomeški občinski svetniki in svetnice v prvi obravnavi potrdili na seji pred tednom dni. Ta za leto 2020 predvideva 48,2 milijona evrov prihodkov in 50,6 milijona odhodkov, za leto kasneje pa 47,7 milijona evrov na prihodkovni ravni in 49,1 na odhodkovni.

M. Ž.