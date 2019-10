V Plastiki Bevc težijo za čim več bio razgradljive plastike

11.10.2019 | 09:30

Plastika Bevc se bo v treh letih preselila v nove prostore v novo šentjernejsko obrtno cono. Na sliki Matjaž Bevc.

Matjaž Bevc, ki mu v računovodstvu in pri prodaji pomaga žena Mateja.

Mihovica pri Šentjerneju - Prihodnje leto bo minilo že štirideset let, odkar se je Jože Bevc iz Mihovice, orodjar iz Šentjerneja, opogumil in odšel na samostojno podjetniško pot. Kot mnogi je odprl obrt najprej kar v domači garaži ter začel z orodjarstvom ter brizganjem plastike.

Dejavnost se je širila, proizvodnja plastičnih produktov in storitev je rastla, in tako kmalu ni bil več dovolj le en zaposlen, pa tudi prostorske širitve so bile potrebne. Jože je na domačem dvorišču dograjeval nove delavnice, v podjetju mu je kot računovodkinja priskočila na pomoč žena Cvetka in ustvarila sta uspešno družinsko podjetje, ki ga je pred tremi leti, ko se je upokojil, prevzel sin Matjaž, univ. dipl. inženir strojništva.

Plastika Bevc, ki ima danes že 14 zaposlenih, se dobro razvija tudi pod novim vodstvom, saj prisegajo na kakovost, stranka pa je vedno na prvem mestu. Kot ISO 9001:2015 certificirano podjetje sledijo svetovnim zahtevam in smernicam za dosledno proizvodnjo materialov, izdelkov, procesov in storitev, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.

TEMELJ STANDARDNI PROGRAM

So srednje veliko podjetje, ki predeluje plastične mase. Kar dvajset odstotkov prometa ustvarijo s standardnim programom, to so standardni elementi za kovinsko-predelovalno industrijo, kjer prednjačijo regulirane nogice in plastični čepi. Matjaž Bevc poudari, da ne gre za pvc plastiko, ampak izdelke iz polietena, ki se jih da reciklirati, torej še uporabiti. Tudi pri materialu, ki ga pretežno uvažajo, se trudijo, da gre za čim več regeneratov, torej materiala, ki je nekoč že bil izdelek, pa je z ločevanjem odpadkov in recikliranjem to lahko spet.

»Res se trudimo, da aktivno uporabljamo bio razgradljivo plastiko, po takih izdelkih je na trgu tudi vse več povpraševanja. Tako smo npr. s podjetjem Nelipot z našim znanjem iz bio razgradljivih snovi izdelali ohišje za uspešen artikel, dezodorant v stiku, za katerega smo na sejmu MOS v Celju dobili sejemsko priznanje Obrtno podjetniške zbornice Slovenija,« pove Matjaž in kot zadnji inovativen izdelek, ki je bil na trgu dobro sprejet, omeni še drsnik zaščito parketa. V njihovi standardni ponudbi izdelkov je preko dva tisoč različnih standardnih produktov za lesno, kovinsko in pohištveno industrijo. Vse standardne izdelke je mogoče kupiti v njihovi spletni trgovini https://shop.plastika-bevc.com/

PRETEŽNO ZA ZNANEGA KUPCA

Ostalih 80 odstotkov prometa predstavlja delo za znanega kupca. Že leta dobro sodelujejo z nekaterimi podjetji, kot so npr. Roletarstvo Medle, tovarna zdravil Krka, podjetje Cerjak idr., pa tudi z mnogimi drugimi srednje velikimi podjetji. So dobavitelj standardnih elementov v Mercurju ter v mnogih tehničnih trgovinah. Veliko izdelkov izvozijo, imajo svojo pisarno na Hrvaškem.

V Plastiki Bevc se zavedajo, da se je treba kar naprej truditi tudi za nove stranke, zato pridno hodijo na celjske sejme obrti in podjetništva, predstavljajo pa se tudi v tujini. Tako so se npr. spomladi udeležili sejma za dobavitelje plastičnih standardnih elementov za pohištvo in kovinsko-predelovalno industrijo. »To je delo na dolgi rok. Prisegamo na postopno rast podjetja, ki je edina zdrava rast. Stabilnost na daljši rok skušamo ohranjati z novimi inovativnimi produkti in novimi materiali, težimo k svojim rešitvam za stranke, ki jim pomagamo, se jim prilagajamo,« poudari Matjaž Bevc, ki pove, da se k sreči s plačilno nedisciplino ne srečujejo.

Ker je njihovo podjetje na domačem pragu že bolj prostorsko utesnjeno - delujejo na 600 kvadratnih metrih - in se ne more več širiti, so se Bevčevi odločili za selitev v novo šentjernejsko obrtno cono. Tam so kupili komunalno opremljeno parcelo, veliko okrog sedem tisoč kvadratnih metrov, kjer bodo postavili nov, preko dva tisoč kvadratnih metrov velik poslovni objekt. »Smo v fazi projektiranja, selitev pa načrtujemo v treh letih,« pove Matjaž Bevc.

V plastiki Bevc premorejo najsodobnejšo opremo za brizganje plastike. Trenutno imajo deset strojev, ki jih je treba seveda redno obnavljati, da so sodobni, varčni z energijo, ipd.

