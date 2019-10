Blažonovi portreti na ogled do konca meseca

11.10.2019 | 13:05

Andrej Blažon se s Portreti tokrat predstavlja v KUD Straža. Ob njem Klavdija Kotar, vodja novomeške enote JSKD. (Foto: M. M.)

Razstava bo na ogled do konca oktobra.

Straža - V avli straškega kulturnega doma so sinoči odprli razstavo portretov novomeškega avtorja Andreja Blažona. Z njo se je letos že predstavil v Sevnici, eno njegovih del pa je na Primorskem opazil predsednik KUD Straža Andrej Šenica in nemudoma ga je pritegnila drugačna tehnika in odličnost slikarskega dela, ki deluje kot risba. Kot je ob odprtju razstave še povedal Šenica, je vesel, da sta se z avtorjem dogovorila še za razstavo dela njegovega ciklusa Portreti v Straži.

Včerajšnjo otvoritev je povezovala vodja novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar, ki je na kratko opisala Blažona kot nekdanjega arhitekta in oblikovalca, danes pa izjemnega ustvarjalca. V spremljevalnem programu je nastopil kantavtor Roman Zupančič.

Razstava bo v avli kulturnega doma na ogled do konca tega meseca. O Blažonu smo v Dolenjskem listu že podrobneje poročali, v prihodnji tiskani izdaji pa več tudi o delovanju KUD Straža, ki se lahko pohvali z več kot 30 prireditvami letno.

M. M.

