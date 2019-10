Pijana traktorist in kolesar vijugala po cesti

11.10.2019 | 12:30

Črnomaljski policisti so včeraj bili obveščeni o vozniku kmetijskega traktorja, ki naj bi vijugal po vozišču. Kršitelja so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 55-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligramov alkohola. Voznika so izločili iz prometa, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O nevarni vožnji kolesarja, ki naj bi vijugal po vozišču in s tem ogrožal lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, so bili nekaj pred 19. uro obveščeni tudi brežiški policisti. V Cerkljah ob Krki so 44-letnega kolesarja izsledili in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,94 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ostala brez avtomobila

Med kontrolo prometa v Šmarjeti so policisti včeraj nekaj po 8. uri ustavili voznika Renault clia. Ugotovili so, da 61-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, avto je bil neregistriran, na njem pa bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Clia so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod Vinica je v popoldanskih urah na vstop v Slovenijo pripeljal voznik BMW-ja 520. Policisti so med mejno kontrolo ugotovili, da 24-letni državljan Slovenije nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli 40 tujcev

Policisti so na območju Dolenjih Radencev, Vahte in Črnomlja izsledili in prijeli 40 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 20 državljani Pakistana. 15 državljani Afganistana, tremi državljani Turčije državljanom Irana in državljanom Indije še niso zaključeni.

M. Ž.