Prihodnje leto bo Kambičevo leto

11.10.2019 | 15:30

Foto: M. B.-J., arhv DL

Metlika - Metliški svetniki so na včerajšnji seji potrdili mandat novi članici občinskega sveta z liste Socialnih demokratov Maji Štubljar Fendre ter sprejeli ugotovitvene sklepe o prenehanju mandata trem članom z Liste Renate Brunskole, ki so 3. oktobra podali odstopne izjave. To so Renata Brunskole, Anton Pezdirc in Martin Matekovič, so sporočili iz občinske uprave.

Soglasno so sprejeli sklep o vrnitvi koncesije za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v obsegu enega zobozdravstvenega tima, ki je bila podeljena zobozdravnici Mariji Stepinac, v Zdravstveni dom Metlika, pa tudi poročilo o realizaciji proračuna Občine Metlika za prvega pol leta in prvi rebalans proračuna za leto 2019. Vsi so podprli pobudo Belokranjskega muzeja Metlika za razglasitev leta 2020 za Kambičevo leto v občini Metlika ter imenovali odbor za pripravo dogodkov.

Člani občinskega sveta so se med drugim seznanili tudi s pozivom za pridobitev certifikata »Mladim prijazna občina« ter podali predlog o začetku postopkov za ustanovitve delovnega oz. posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja. Med drugim so jim predstavili tudi poročilo o socialnem stanju v občini Metlika ter nalogah Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika. Kot so na občini navedli v poročilu s seje, je bil podan predlog, da se tovrstno poročilo v bodoče obravnava vsako leto, vanj pa naj se vključi tudi primerjava podatkov med leti.

Znana sta tudi prejemnika letošnjih priznanj, ki jih bodo podelili na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Priznanje za delo na področju športa bo prejela Tia Sopčič kot perspektivna športnica, plaketo Občine Metlika pa Jožetu Pezdircu.

M. Ž.