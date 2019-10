Vozili zapeljali s ceste

11.10.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 5.42 na cesti Črnomelj-Vinica v bližini odcepa za naselje Veliki Nerajec, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so mesto nesreče zavarovali, postavili vozilo na kolesa in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so voznico pregledali in prepeljali v ZD Črnomelj.

Ob 8.01 je osebno vozilo z vozišča zdrsnilo tudi na cesti Smečice-Planina pri Raki, občina Krško. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, vozilo s tehničnim posegom izvlekli nazaj na vozišče in očistili vozišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Gasilska vaja

Jutri bo ob 9. uri potekala napovedana gasilska vaja regije Posavje »Gašenje požara v naravi, Artiče 2019«. Vaja bo potekala na območju naselij Artiče, Arnovo selo in Volčje. Sodelovali bodo gasilci GZ Brežice, GZ Krško, GZ Sevnica, Policija, Civilna zaščita občine Brežice, reševalci NMP Brežice in Slovenska vojska. V ta namen se bodo uporabile sirene javnega alarmiranja z znakom neposredna nevarnost. Občane prosijo, da se ne vznemirjajo in upoštevajo navodila odgovornih oseb na terenu.

R. N.