Dobivajo kulturni park

11.10.2019 | 19:00

V središču Trebnjega urejajo prireditveno ploščad, tako imenovano Forma vivo. Foto: R. N.

Trebnje - Med Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter policijo so pred dnevi začeli uresničevati projekt Forma viva, v sklopu katerega bodo uredili prireditveno ploščad s pokritim prireditvenim odrom. »Prireditvena ploščad bo v celoti pokrita z betonskimi tlakovci z izjemo zelenega pasu in nekaj travnatih površin, konstrukcija pokritega prireditvenega prostora pa bo iz armiranega betona,« pravijo na občini Trebnje.

Projekta so se lotili skupaj s tamkajšnjo krajevno skupnostjo. Trebnje dobiva kulturni park, pravi predsednik KS Trebnje Dejan Smuk. Na območju bodo razstavljene tudi skulpture, ki so nastale na trebanjskih taborih likovnih samorastnikov in zdaj samevajo v depojih. Investicija, ki bo predvidoma končana do konca novembra, je ocenjena na 114.000 evrov, več kot dve tretjini denarja zanjo pa je KS Trebnje dobil na razpisu evropskega sklada za regionalni razvoj. V prihodnje nameravajo urediti še območje med zdravstvenim domom in Kidričevo ulico. V Trebnjem sicer načrtujejo postavitev skulptur po vsem mestu. Obiskovalci bodo tako že od daleč opazili, da mesto ceni in neguje kulturo.

R. N.