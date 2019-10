Unikatni dresi kot umetniško delo

12.10.2019 | 18:15

Sonja Guštin med dresi, po katerih je zadnje čase precejšnje povpraševanje. (Foto: M. B. J.)

Metlika - Sonja Guštin iz Metlike je na začetku leta 2012 odprla Modni studio Sonia, potem ko je 11 let delala za šivalnim strojem v Kometu. Šivanje je imela tako rada, da se ga v službi ni naveličala, zato je šivala tudi doma. V nekdanji Srednji tekstilni šoli Metlika, kjer se je naučila šivati vsa oblačila, se je namreč izučila za šiviljo krojačico. S salonom je bila najprej podnajemnica, četrto leto pa ima delavnico v domači hiši v starem metliškem mestnem jedru.

V metliški občini je sicer kar nekaj tekstilcev, v mestu pa je edina, ki šiva oblačila po naročilu in jih popravlja. »Čeprav so danes oblačila poceni, jih številni prinesejo v popravilo. Tako menjavam zadrge, podloge, žepe, krajšam, zožujem, širim oblačila. Po naročilu pa šivam plašče, kostime, obleke, krila, hlače, še zlasti pa svečana oblačila, predvsem za poroke, tudi za svate. Velikokrat se oglasijo pri meni ljudje, katerih postava ni po standardu,« pove Guštinova, ki prav zdaj pripravlja jesensko-zimsko kolekcijo svojih oblačil.

Zadnje čase pa Sonja vse več šiva športne drese za gimnastiko, twirling, rock'n'roll, zna pa jih sešiti tudi za drsanje, čeprav za te še ni imela nobenega naročila. »V zadnjem času je precejšnje zanimanje prav za drese za twirling, ki ga v petih belokranjskih krajih trenira več kot 100 deklet. Ker po tovrstnih dresih pri meni povprašuje precej strank iz Štajerske, sem se predstavila tudi na letošnjem Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Prav vse, od ideje do končnega izdelka, je moje delo, seveda pa so dobrodošli tudi predlogi strank. Izdelovanje dresov za twirling je zame kot umetniško delo. Gre za unikate, saj drese prilagajam plesu, vanje pa je vloženega veliko ročnega dela. Zato za izdelavo vsakega dresa porabim veliko časa, temu primerna pa je tudi cena. Vendar vse bolj razmišljam o cenovno dostopnejših dresih,« pravi Sonja, ki v Beli krajini edina izdeluje tovrstne drese, a tudi v Sloveniji jih ni prav veliko, ki so se lotili tovrstnega dela.

Guštinova prizna, da je pri oblikovanju in šivanju dresov samoukinja. Učila se je z YouTuba, za model pa ji je bila kar hčerka, ki trenira twirling. »Zelo pomembno je, kako so narejeni dresi za twirling, in na to so pozorni tudi na tekmovanjih. Ni jih mogoče kupiti v trgovinah, ampak morajo biti narejeni po meri, čeprav jih šivam za skupino in ne zgolj za eno plesalko. Vendar mi prav unikatnost tovrstnih oblačil zelo ustreza, saj to zahteva veliko domišljije. Idej in ustvarjalnosti mi ne manjka. V tem mesecu bom odprla tudi spletno stran, kjer bo mogoče naročiti drese,« je zadovoljna Guštinova, ki pravi, da naročila prihajajo iz vse Slovenije, a dejstvo, da dela v Metliki, ni ovira pri njenem poslu. Pošljejo ji mere in do zdaj še ni bilo težav pri izdelavi in dostavi dresov. Sicer pa Sonja šiva oblačila za nastope tudi za članice metliškega Plesnega društva Krokar, ki ga tudi sponzorira.

Članek je bil objavljen v 40. številki Dolensjkega lista z dne 3. oktober 2019.

M. Bezek Jakše