Začel se je Festival č'bule

12.10.2019 | 08:50

Primož Hribar, Vlado Grahovac in Alojz Kerin so z rezanjem čebul simbolično odprli festival

Na okrogli mizi so sodelovali (z leve) Srečko Kunst, Mojca Hrovat, Andreja Peterlin, Mojca Škof, Kristina Ogorevc Račič in Alojz Kerin, ki jo je tudi vodil. (Foto: M. L.)

Franc Ulčnik je prejel priznanje Antona Ulčnika, ki so ga podelili prvič. (Foto: M. L.)

Na prizorišče so s konjsko vprego pripeljali maskoto čebulo. (Foto: M. L.)

Raka - Včeraj pozno popoldne se je na Raki začel Festival č'bule, ki ga organizira Turistično društvo Lovrenc Raka. Dogajanje na prizorišču na trgu pred gostilno Tratnik, so začeli z okroglo mizo, ki jo je vodil Alojz Kerin, predsednik turističnega društva, na njej pa so sodelovali Mojca Hrovat in Andreja Peterlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Mojca Škof iz Kmetijskega inštituta Slovenije, Kristina Ogorevc Račič iz Centra za podjetništvo in turizem Krško in gostinec Srečko Kunst. Govorili so o letošnjih vremenskih razmerah za pridelavo čebule, o prizadevanjih in možnostih za zaščito raške čebule kot avtohtone, o bogati sestavi čebule in o njeni razširjenosti v kuharstvu.

To je prvi festival, na njem so podelili prvo priznanje Antona Ulčnika za ohranjanje raške čebule. Priznanje je prejel Franc Ulčnik.

Festival so odprli predsednik Turističnega društva Lovrenc Raka Alojz Kerin, predsednik krajevne skupnosti Raka Primož Hribar in krški podžupan Vlado Grahovac, in sicer tako, da so prerezali vsak po eno čebulo.

Festival bodo nadaljevali danes , ko se bodo v netekmovalnem nastopu pomerili ljubiteljski kuharji, seveda z uporabo čebule.

M. L.

