FOTO: Stoletje šole na Dolžu

12.10.2019 | 08:05

Nastopili so sedanji učenci in vrtičkarji podružnične šole Dolž, pa tudi nekdanji učenci. (Foto; M. Ž.)

Mateja Andrejčič, ravnatejica matične osnovne šole Stopiče, pod okrilje katere sodi tudi dolska šola.

Po jubileju so pripravili tudi zanimivo razstavo.

Na osrednjo prireditev ob 100-letnici šole je prišlo veliko ljudi.

Na Dolžu so praznovanje v počastitev 100-letnice šole začeli minulo soboto z odprtjem informacijske table v središču kraja. (Foto: KS Dolž)

Dolž - Letos mineva 100 let, odkar so prvi ukaželjni Dolžani sedli za šolske klopi. Visok jubilej so v podružnični šoli na Dolžu obeleževali skozi cel teden, praznovanje pa sklenili z včerajšnjo, s soncem obsijano prireditvijo, ki jo je obiskalo veliko ljudi.

Začetki šolstva na Dolžu so bili skromni, prve učne ure so potekale v danes nepredstavljivih okoliščinah. Pa vendar je iz borne učilnice v kmečki hiši sredi vasi, kot je dejala Tanja Sluga Kobe, ki je prireditev povezovala, zrasla ponosna šola, ki je – kako simbolično – za vedno spremenila veduto vasi. Sicer prve pobude za ustanovitev šole segajo v čas pred prvo svetovno vojno in po letih prizadevanj je bil leta 1919 sprejet sklep o ustanovitvi enorazredne ljudske šole na Dolžu. Tega leta je bilo vpisanih 105 otrok. Novo šolsko stavbo so dobili leta 1939, ki pa je bila leta 1942 požgana. Po vojni so šolo obnovili in leta 1947 je bila stavba znova nared za pouk, ki je od leta 1945 znova potekal v hiši enega od krajanov. Šola je bila samostojna do leta 1962, ko je postala podružnica Osnovne šole Stopiče. Zaradi zmanjšanega šolskega okoliša pouk poteka v kombiniranih razredih, v letošnjem šolskem letu jih v dolški šoli znanje nabira 35, v šolski stavbi pa deluje tudi vrtec, ki ga obiskuje 29 malčkov.

Šola je že desetletja neločljivo povezana s temi kraji in ljudmi, vseskozi je bila in ostaja vaško središče, središče družabnega življenje, je nosilka kulture in znanja v najširšem pomenu. Ob jubileju so v prostorih šole pripravili tudi zanimivo priložnostno razstavo, na kateri so strnili slikovno in ostalo arhivsko gradivo iz 100-letne zgodovine šole, poseben poudarek pa tudi številnim dejavnostim, ki jih izvajajo danes.

Zbrane, med katerimi je bil tudi upokojeni dolgoletni sodelavec šole, učitelj, upravitelj in tudi ravnatelj podružnične šole Franc Zorc, so nagovorili ravnateljice matične osnovne šole Stopiče Mateja Andrejčič, svetovalka predsednika republike Vlasta Nussdorfer, novomeški podžupan Boštjan Grobler, ki je šoli ob jubileju izročil tudi priznanje mestne občine, in predstojnica novomeške območne enote Zavoda RS za šolstvo Andreja Čuk. Prijeten in barvit program so poleg učencev in vrtičkarjev dolske šole sooblikovali tudi učenci matične šole, skladatelj in pevec Tom Kobe, mešani pevski zbor Društva upokojencev Podgorje pod vodstvom Toneta Finka ter harmonikarja Jaka Kobe in Gašper Kralj.

Več o šoli pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Tekst in foto: M. Ž.

Galerija