Ko je Tomič zaklenil vrata ...

12.10.2019 | 08:35

Igralec tekme je bil vratar Aleksander Tomić.

Foto: Dominik Pekeč

Trebnje - Rokometaši Trima so na tekmi šestega kola Lige NLB vknjižili šesto zmago. Urbanescape Loka je v Trebnjem padla z 28:23, Trimo pa se je z zmago prebil tik pod vrh prvenstvene lestvice.

Trebanjci so tekmo začeli samozavestno in po nekaj uspešnih obrambah Urha Brane je prednost v 12. minuti znašala celo + 5 (8:3). V nadaljevanju so se prebudili tudi Škofjeločani, in šest minut kasneje po golu Tineta Gartnerja prednosti Trima skoraj ni bilo več (9:8). Do konca prvega polčasa se je odvijal izenačen boj, v začetku drugega pa so gostje po golu Žana Grojzdeka povedli s 15:14. To so bile krizne minute za Trimo, ki pa je imel takrat v vratih razigranega Aleksandra Tomića, ki jez odličnimi obrambami skrbel, da Škofjeločani niso ušli na večjo razliko. Izbranci domačega trenerja Ivana Vajdla so po nekaj minutah spet zaigrali bolje in na krilih odličnih obramb deset minut pred koncem ponovno povedli za pet golov (24:19) ter z odločno igro končali obračun.

»Za nami je zelo težka tekma, a tudi pomembna zmaga. Končno smo pokazali pravi obraz in odpravili napake s prejšnjih tekem. Zdaj nas čaka zares težko gostovanje v Novem mestu, pri čemer položaj Krke na lestvici čisto nič ne pomeni,« je po dvoboju povedal igralec tekme Aleksandar Tomić.

V trebanjski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Dino Hamidović s sedmimi, v škofjeloški pa Grega Jamnik s šestimi goli.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 4, Didovič 1, Udovič 4, Didovič, Seferović, Dobovičnik 4, Hamidović 7 (2), Kotar, Kmet, Sašek, Šešić 1, Redek 1, Grbić, Horžen, Cirar 6 (3).

* Urbanscape Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc, Gartner 2, Dolenc, Grojzdek 5, Jamnik 6 (4), M. Jesenko 3 (2), Mali, Tomac-Teržan, Jeseničnik, Pipp 4 (1), A. Jesenko 1, Pokorn, Šibanc, Marinović, Atanasov 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 6 (5), Urbanscape Loka 11 (7).

* Izidi, 6. krog:

- sreda, 9. oktober:

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 33:21 (15:10)

Riko Ribnica - Koper 31:27 (18:10)

- petek, 11. oktober:

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 28:23 (14:13)

- sobota, 12. oktober:

18.45 Butan plin Izola - Dobova

19.00 Slovenj Gradec - Krka

- sreda, 30. oktober:

19.00 Jeruzalem Ormož - Maribor Branik

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 196:127 12

2. Riko Ribnica 6 6 0 0 177:161 12

3. Trimo Trebnje 6 4 1 1 167:157 9

4. Dobova 5 3 0 2 154:156 6

5. Jeruzalem Ormož 5 2 1 2 125:130 5

6. Koper 6 2 1 3 166:171 5

7. Gorenje Velenje 6 2 0 4 157:168 4

8. Urbanscape Loka 6 1 2 3 154:173 4

9. Butan Plini Izola 5 1 1 3 121:138 3

10. Slovenj Gradec 5 1 0 4 153:160 2

11. Maribor Branik 5 1 0 4 124:134 2

12. Krka 5 1 0 4 116:135 2

B. B.