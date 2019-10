Peška v bolnišnico

12.10.2019 | 11:00

Ob 8.29 je na ulici Trg gorjanskega bataljona v Šentjerneju osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ponoči, poziv je prišel ob 1.10, so v Koštialovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Novo mesto so osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.

Zjutraj so imeli gasilci vajo na Mirni, zato so bile ob 7.30 sprožene sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Mirna, Ševnica in Selo pri Mirni, ob 7.38 pa v kraju Šentrupert in Mokronog.

B. B.