Pod vrhom dobili nov vodovod in asfalt

12.10.2019 | 16:45

Obnovljen vodovod in prenovljeno cesto v ulici Pod vrhom je odprla županja Polona Kambič. (Foto: I. Vidmar)

Semič - Spodobi se, da se za občinski praznik kakšen trak kje prepreže, da se kaj novega odpre, da se krajane razveseli s kakšno pridobitvijo, na katero so že dolgo čakali, pa čeprav tisto leto ni volitev. V semiški občini se letos ob občinskem prazniku veselijo prebivalci ulice Pod vrhom, ki so včeraj dobili lep kos nove oziroma obnovljene ceste in nov vodovod. Pridobitvi so proslavili včeraj s slavnostnim odprtjem, ko je krajane nagovorila tudi županja Polona Kambič.

Veliko zaslug za zgrajeno je pripisala prav prebivalcem ulice, ki so na vsakoletnih zborih krajanov opozarjali na dotrajanost ceste, ki je bila prvič v zgornjem delu asfaltirana že leta 1978, spodaj pa osem let kasneje. Tako je obnova ceste prišla v načrte za obnovo za leto 2020, a ko so med pripravo letošnjega proračuna s Komunalo Črnomelj ugotavljali, kateri odseki vodovoda so najbolj nujni za obnovo, so ugotovili, da mednje spada odsek vodovoda v ulici Pod vrhom, Tako so se odločili, da sočasno z obnovo vodovoda obnovijo tudi cesto, tudi tisti del, ki ga ne bi preplastili v sklopu obnove vodovoda. Nepreplaščen je ostal le še del spodnje ceste, ki še ni tako zelo dotrajan, preplastiti pa ga nameravajo v naslednjem obdobju. Obnova 442 m vodovoda in vgradnja dveh nadzemnih hidrantov je skupaj z asfaltiranjem 265 m ceste je stala 118 tisoč evrov. V zgornjem delu ulice je bilo obnovljeno in preplasteno še 580 m ceste, kar je stalo 45 tisoč evrov.

Obnovitev vodovoda v ulici Pod vrhom je nadaljevanje projekta obnove dotrajanih in azbestnih vodovodov, s katerim na pobudo Komunale Črnomelj načrtno zmanjšujejo vodne izgube na območju občine. Zadnja leta so obnovili vodovode na bližnjem Gabru in v okolici železniške postaje. Za obnovo vodovoda v ulici Pod vrhom je poskrbela Komunala Črnomelj s podizvajalcem podjetnikom Gregorjem Didovičem, preplastitev ceste pa je izvedlo podjetje CGP.

Obnovo vodovoda in preplastitev ceste so izkoristili tudi krajani, da so sočasno obnovili hišne vodovodne priključke, na katerih bi po obnovi vodovoda zaradi nekoliko višjega pritiska vode začelo prihajati do napak, pa tudi precej dvorišč je dobilo novo asfaltno prevleko.

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, 28. oktobru, bo prav ta dan v Kulturnem centru Semič.

I. Vidmar

