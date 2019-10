Krajše zapore do pol ure

Občina Brežice obvešča, da bodo danes med 10.30 in 12.30 kratkotrajne popolne zapore na občinskih cestah zaradi prireditve Tek po vinski cesti in icer: LC 024066 Bušeča vas–Vrhovska vas, JP 693611 Bučeča vas–Znanovce, JP 524171 Bušeča vas–Škulj, LC 024067 Bušeča vas–Brvi, LC 024065 D. Pirošica–Bušeča vas, JP 524175 Bušeča vas–Ilič, LC 024051 Cerklje–D. Pirošica, LC 024064-G. Pirošica–D. Pirošica, JP 524001 D. Pirošica–vas, LC 024063 Boršt–G. Pirošica, LC 024081 G. Pirošica–Brvi, JP 524191-G. Pirošica–Piroški vrh, JP 524181Gorenja Pirošica–vas, LC 024082 Brvi–lzvir, LC 024071 Vrhovska vas–Brvi, JP 524164 Stojanski vrh–vas (Mihelič), JP 524163 Stojanski vrh–odcep Grublje, JP 693431 Gadova Peč–Premagovci, JP 524162 Vinji vrh–Pavlovič, JP 524161 Vinji vrh–Poštena vas, JP 524251 Vrhovska vas–Belinje, JP 524241 Vrhovska vas–Srpčič, JP 524141 Vrhovska vas–Jarek, JP 524231 Vrhovska vas–Šutna, LC 191202 Šutna–Vrhovska vas, JP 524172 Bušeča vas–pokopališče. Obvoza ne bo, saj se bodo izvajale kratkotrajne zapore do pol ure.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije in sicer:

- od 6.30 do 7.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kovinar

- od 13. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Češča vas, Zalog, Zalog vas, čistilna naprava Straža;

- od 14.30 do 15.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Pionir.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Staje pri Stehanji vasi, Male Dole, Gombišče, Sv. Jernej, Babna Gora, Vrh pri Gombišču. Velike Dole, Srebotnica, Sela, Sela Sumberk, Podšumberk, Log pri Žužemberku, Arčelca, Orlaka, Replje, Volčja jama in Vrtače.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transforamtorske postaje KZ Metlika. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

