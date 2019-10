Dr. Granda o Janezu Zalokarju, največjem Šmarječanu

13.10.2019 | 08:30

Na prireditvi v Šmarjeti (od desne proti levi): prof. dr. Stane Granda, Jože Perše ter župan Marjan Hribar z ženo.

prof. dr. Stane Granda (na desni)

Šmarjeta - Domoznansko društvo Šmarjeta je sinoči v kulturni dvorani pripravilo glasbeno-literarni večer, na katere so številni nastopajoči pokazali, kaj vse znajo in to na glasbenem in literarnem področju.

Pohvalno je, da so se predstavile vse generacije, od najstarejših, ki sta jo predstavljala preko osemdeset let stara pevca ljudskih pesmi Justi in Jože, do najmlajših, npr. flavtistke Gale Mlakar. Zapela je tudi pevska skupina mamic iz Župnije Šmarjeta pod vodstvom Davida Dobravca, pesmi literatke Veronike Perše je recitirala Zlatka Bašelj. In za razliko od številnih današnjih prireditev - ni bilo slišati tujih pesmi, ampak naše, slovenske.

Uigran duet: Katarina Čelič in Blaž Kerin sta nadušila s petjem in igranjem.

Skupina mamic Župnije Šmarjeta

Osrednji gost dogodka je bil priznani slovenski zgodovinar, prof. dr. Stanete Granda, Novomeščan po rodu, ki rad prihaja v šmarješki konec, in je tudi častni občan Občine Šmarješke Toplice. V zanimivem predavanju je predstavil pomen velikega šmarješkega rojaka Janeza Zalokarja (1792 - 1872), duhovnika, pisatelja, jezikoslovca, gospodarstvenika in dobrega kmetovalca, ki se je rodil v Vinici pri Šmarjeti.

Po Grandovem mnenju je Zalokar med vsemi pomembnimi Šmarječani, ki so se tu rodili ali sem preselili in delovali, največji v vsej zgodovini. To trditev je seveda utemeljil in predstavil Zalokarjevo neprecenljivo delo na jezikoslovnem in duhovnem področju, pa tudi na znanstvenem, gospodarskem, kmetijskem in čisto človeškem.

Kot pravi Granda, pa je veliki Šmarječan, ki je bil tudi zelo ponosen Dolenjec, imel smolo in ni postal tako znan in priznan, kot bi si zaslužil, ker je živel v času mnogih slavnih sodobnikov (Valentin Vodnik, Matevž Ravnikar, France Prešeren, Žiga Zois…), in ker je ostal zvest metelčiči. »Prav to ga je potisnilo na rob kulturne zgodovine,« meni Granda, ki upa, da bodo Zalokarju nekoč v šmarješki občini postavili tudi kak spomenik - če le najdejo kako njegovo fotografijo.

Jože Perše

Za to si bodo prizadevali tudi v Domoznanskem društvu Šmarjeta, ki bo prihodnje leto slavilo že dve desetletji delovanja. Njegov predsednik Jože Perše je povedal, da se trudijo osveščati občane o naravnih in kulturnih znamenitosti šmarješke doline, izdali so že dve domoznanski knjigi, pripravili preko šestdeset izletov in pohodov ter poskrbeli za obnovo več kot dvajsetih malih kulturnih spomenikov, večina ob javnih poteh.

Zbrane je nagovoril župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki se je za trud zahvalil domoznanskemu društvu in zagnanemu predsedniku Peršetu, ter dejal, da bomo po tem večeru domov gotovo odšli razmišljujoč o vrednotah slovenstva in o pomenu naših krajev.

Besedilo in foto: L. Markelj

