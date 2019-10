Številke v radeški papirnici nižje

13.10.2019 | 10:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Radeče - Podjetje Radeče papir nova je lani ustvarilo skoraj 29 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli 12 odstotkov manj kot leto prej. Čisti dobiček družbe se je medtem prepolovil in je znašal 162.846 evrov. Papirnica, ki zaposluje približno 170 delavcev, je sicer lani prodala 31.233 ton papirja in kartona.

Kot poroča STA, v poslovnem poročilu podjetja, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, piše, da je bilo leto 2018 eno izmed prvih let, odkar obstajajo, da so beležili stalno rast cen surovin. To se je negativno odrazilo na trgu in je v radeški papirnici, ki je v lasti arabskega finančnega sklada Emkaan Holdings, zaznamovalo celotno lansko in začetek letošnjega leta.

Konec leta 2018 je papirnica zabeležila večje povpraševanje po papirju za bankovce, skupaj z invalidskim podjetjem Muflon pa je pričela izdelavo posebnih vizumskih nalepk z dodanimi novimi zaščitami. Prav tako je lani delala na razvoju nizkogramaturnega papirja za farmacijo.

Ob izpolnjevanju osnovnih ciljev bo družba letos posebno pozornost namenila razvoju in kakovosti proizvodov, oblikovanju partnerskih povezav s kupci in dobavitelji, zagotavljanju stroškovne učinkovitosti, vzpostavitvi stabilnega denarnega toka za zagotavljanje obratnega kapitala in zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev.

L. M.