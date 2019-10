Kmalu delavnica ajdovih jedi

13.10.2019 | 18:45

Pridne članice Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev. Prva z leve predsednica Elizabeta Verščaj.

Bela Cerkev - V Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev se članice vedno rade odzovejo povabilu šmarješke občine in za različne dogodke spečejo domače dobrote - od kruha do raznega peciva.

Seveda najbolj slovijo po vinjevrški pogači, ki je njihova specialiteta. V naš fotografski objektiv smo jih ujeli po uspešni peki ob nedavnem svetovnem dnevu turizma, ko so utrujene, a vseeno zadovoljne pozirale v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi pred polnimi peharji.

Kot pove njihova predsednica Elizabeta Vrščaj bodo novembra organizirale delavnico ajdovih jedi, po katerih je veliko povpraševanje, januarja prihodnje leto pa bodo tovrstne recepte izdale tudi v posebni knjižici

Besedilo in foto: L. Markelj