Roke nam niso zastonj zrasle

13.10.2019 | 12:30

Janez Golob se že dolgo ukvarja z rezbarjenjem. Je eden redkih rokodelcev v Sloveniji, ki izdeluje lesene verige. Še posebej zanimive so njegove poročne lesene verige, ki imajo na vsakem koncu leseno žlico in se jih podarja mladoporočencema. Prav tako izdeluje tudi lesene igre, pa obeske in razne drobne predmete iz lesa.

Skupinska fotografija rokodelcev

Bojan Ajdišek se z rokodelstvom intenzivneje ukvarja zadnjih deset let. Kot pravi je eden zadnjih projektov izdelava lesene igre križci in krožci, po kateri je veliko zanimanja.

Šentrupert - Rokodelstvo je pomemben steber naše kulturne dediščine. Pri tem ne gre le za ohranjanje znanja, temveč tudi za krepitev identitete našega okolja. Ob poplavi kiča so rokodelski izdelki čedalje bolj cenjeni in včeraj so v Deželi kozolcev v Šentrupertu pripravili dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle, na katerem so rokodelci predstavili različne izdelke.

»Menim, da je potrebno še več takšnih dogodkov, kjer se na eni strani rokodelci povezujejo med sabo, na drugi pa rokodelske dejavnosti predstavimo obiskovalcem,« je dejala direktorica in kustosinja Dežele kozolcev Alenka Stražišar Lamovšek in dodala, da s takšnimi dogodki pripomorejo k promociji teh dejavnosti.

Pod kozolci se je predstavilo 24 rokodelcev, večinoma iz Šentruperta in okolice, nekateri pa so prišli tudi iz drugih krajev. »Na eni strani so rokodelci, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi dejavnostmi, kot sta denimo lončarstvo in pletarstvo, na drugi pa so tisti, ki s spretnimi rokami ustvarjajo nove stvari,« je še povedala Stražišar Lamovškova. Za nekatere je to osnovna dejavnost, za druge dodaten vir zaslužka, nekateri pa to delajo iz veselja do ustvarjanja.

Veliko zanimanja je s svojimi lesenimi izdelki požel tudi Bojan Ajdišek iz Trebnjega. Številni obiskovalci so občudovali igro križci in krožci, za katero je veliko povpraševanja, pravi. Z rokodelstvom se intenzivneje ukvarja zadnji 10 let, začel je s pustno masko, nadaljeval z izdelavo lesenega nakita, zadnje leto pa se ukvarja z rezkanjem lesa. Z doma narejenim strojem izdeluje manjše izdelke in slike. »Najprej je potrebna dobra ideja, nato nekaj ročnih spretnosti, pa tudi potrpežljivosti, saj vsak izdelek ne uspe,« o ustvarjanju pravi Bojan. Na mizi je imel tudi lesene obeske, ki so nastali iz kosov, ki bi jih mnogi zavrgli. A sam jih je predelal v nekaj uporabnega.

Poleg njega je bila Mojca Peček iz Novega mesta, ki se je z vstopom v tretje življenjsko obdobje odločila, da se posveti temu, kar si je vedno želela, to je klekljanju. »Prej ni bilo časa,« odgovori, zakaj tako pozno. Poleg nakita so obiskovalci lahko občudovali tudi druge klekljane izdelke, pohvali pa se lahko tudi s tem, da ima za sabo že štiri samostojne razstave.

Med številnimi rokodelci je bila tudi Marija Petran, mojstrica v izdelovanju izdelkov iz ličja. Zmotili smo jo, ko je izdelovala cekar. Iz ličja dela tudi predpražnike, postavke, posodice in podobno, z veseljem pa se udeleži tudi kakšnih delavnic, na katerih na druge prenaša svoje znanje.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija