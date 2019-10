Krkaši s srčno in borbeno igro do druge zmage

13.10.2019 | 11:25

Krkina rokometna članska ekipa (Foto: MRK Krka Novo mesto)

Novo mesto, Slovenj Gradec - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so včeraj v 6. krogu gostovali na Koroškem in se pred polnimi tribunami športne dvorane v Slovenj Gradcu veseli druge zmage v sezoni. Srečanje med ekipo RK Slovenj Gradec 2011 in MRK KRKA se je končalo s 23:31 ( 10:13).

Novomeščani so po nizu porazov le dočakali zmago. Prepričljivo so ugnali novinca v prvoligaški druščini, ekipo RK Slovenj Gradec in si na račun vpisali nov par točk, zmaga pa je varovancem trenerja Romana Zarabca vlila še dodatne samozavesti pred naslednjo tekmo, ko doma gostijo trebanjsko ekipo Trima.

Krkaši so tokrat pokazali pravi pristop, timski duh se je pokazalo tudi na igrišču. Od samega začetka tekme so gojili hitro igro in si v 12. minuti prvega dela že priigrali šest golov prednosti (2:8), dobrih pet minut kasneje pa so Novomeščani že vodili s +8 ( 11:3). Poleg odlične igre v obrambi je veliko delo v vratih opravil tudi Žiga Urbič, ki je na današnji tekmi zbral 18 obramb in je bil eden ključnih igralcev za zmago Novomeščanov. Čeprav so Krkaši na koncu prvega polčasa malenkost popustili v igri, so imeli v nadaljevanju srečanja znova vse niti igre v svojih rokah. Pobuda je bila vseskozi na strani farmacevtov, ki so gostitelje držali na neulovljivi razdalji desetih zadetkov in na koncu povsem zasluženo slavili.

Izjave po tekmi:

Sebastjan Sovič: »Čestitke Krki za izredno dobro predstavo in zasluženo zmago. Čestitam tudi Krkinemu vratarju Žigi Urbiču, ki nas je danes začaral. Težko najdem besede, da bi opisal današnjo tekmo. Enostavno nam je šlo vse narobe že od prve minute, nikakor nismo zadeli stoodstotnih strelov, čeprav po mojem mnenju nismo odigrali slabo, vsaj kar se prvega polčasa tiče. V drugem polčasu pa smo nekako izgubili upanje, saj so fantje popustili v obrambi, kar pa me izredno žalosti. Gostje so tako naredili še večjo razliko, mi pa se nismo uspeli vrniti v igro. Potrebno je trenirati in upati, da le pridi tisti dan, ko bomo tudi mi slavili«.

Roman Zarabec, trener MRK KRKA: » Danes se je zopet pokazalo, kako je slovenska liga izenačena, saj vsak lahko premaga vsakega. Pomembna je tudi dnevna forma in razpoloženje celotne ekipe. Mi smo nekaj zadnjih tekem izgubili, danes pa je bila prisotna velika želja po zmagi, pristop je bil pravi in vesel sem za njih, ker res trdo delajo. Iz srca jim čestitam, hkrati pa vse pohvale za domačine, ki igrajo zelo všečen rokomet in verjamem, da bodo tudi oni še dočakali zmago«.

Klemen Matko, MRK KRKA: » Tekmo smo začeli zelo prepričljivo, proti koncu prvega polčasa pa je sledil manjši padec v igri, takrat pa so se nam gostitelji uspeli približati na tri gole zaostanka. Igro v obrambi smo nato močno popravili v drugem delu in se Slovenjgradčanom odlepili na deset golov in zasluženo zmagali«.

Žiga Urbič, vratar MRK KRKA: » Res je lep občutek, ko zmagaš. Všeč mi je, da smo šli s tem namenom tudi na Koroško in se nismo ustrašili ekipe Slovenj Gradca, saj smo si pred tekmo zadali, da se iz gostovanja vrnemo z obema točkama. Všeč mi je, da je obramba zdržala večino tekme, četudi so bili vmes krajši padci, ampak sem ekipi pomagal z obrambami in mislim, da je to tisti ključ, ki nam je na prejšnjih tekmah manjkal. Kljub zmagi mislim, da ni potrebno delati neke evforije, saj nas že v naslednjem krogu čaka dolenjski derbi in tudi tukaj si želimo nič drugega kot zmage«.

Liga NLB- 6. krog; sobota, 12. oktober ( ŠD Slovenj Gradec)

RK Slovenj Gradec 2011: Cvetko 6, Glendža 6, Yanovskyy 3, Štumpfl 2, Pajt 2, Veršovnik 1, Tajnik 1, Lesjak 1, Lampret 1, Ošlovnik ( 3 obr.), Kresnik, Šiljek, Grobelnik, Bulovič, Yanovskyy Al., Bamfro, Abramović ( 5 obr.) Trener: Sebastjan Sovič

MRK KRKA: Kete 10, Kukman 6, Irman 6, Avsec 4, Jakše 2, Pršina 1, Rašo 1, Matko 1, Plut, Urbič ( 18 obr.), Klemenčič, Hvastija, Brajer ( 3 obr.), Bevec, Batagelj, Windischer. Trener: Roman Zarabec

