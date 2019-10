Najcenejše vstopnice za največji žur z glasbo 90-ih let še do petka

13.10.2019 | 14:00

Samo še do petka, 18. oktobra 2019 bodo na voljo najcenejše vstopnice za največji žur z glasbo 90-ih let in preloma tisočletja - v Stožice, 30. oktobra prihaja DeeJay Time Back In Time, ki bo gostil zasedbo SCOOTER in največje zvezde tistega časa ...

Radio Salomon in Dee Jay Time vas vračata v najlepše čase.

Samo za en večer - predvečer noči čarovnic - se bomo v Stožicah vrnili v 90-ta in prelom tisočletja. To so bili časi največjih, naglasnejših in najbolj norih zabav, letos pa vas čaka priložnost, da jih znova občutite. Z nami bo po več kot 25-ih letih originalna Deejay Time ekipa (Dean On The Mike, Dr Silvano DJ, DJ Andy in DJ Jure) in največje zvezde tistega časa - nekateri pa se bodo združili samo tisti večer.

Dali bomo ROKO V OGENJ za DEE JAY TIME!

Za poseben poklon najlepšim časom bodo poleg originalne DeeJay Time ekipe, poskrbeli številni glasbeniki, ki so sinonim za pravo žurko. Po 25-ih letih v Slovenijo namreč prihaja ena in edina zasedba SCOOTER, ki bo obiskovalce v živo razvnemala s svojimi legendarnimi Maria (I Like It Loud), Nessaja, Hyper Hyper in še mnogimi drugimi.

Poleg tujih zvezdnikov pa se bodo originalni zasedbi Dee Jay Time pridružila tudi največja imena slovenske glasbe, ki so zaznamovala tisti čas. Med drugim se v originalni zasedbi vrača tudi Karma!

Pripravljajo repertoar največjih in najglasnejših uspešnic tistega časa

Prihajajo Jan Plestenjak s svojimi uspešnicami Amore mio in Tvoj song, Miran Rudan z legendarno Laure ni več, Mambo Kings s svojimi Palme in valovi ter Preveč je lepih deklet, 4FUN s Kraljico noči in Ne laži mi, Kingston s svojimi Cela ulica nori in Ko bo padal dež, Colonia z legendarno Za tvoje snene oči, Flirrt z uspešnico Romeo in Julija, Karma s svojo uspešnico Sedam dana, Dadi daz z legendarno Kalimero, Anja Rupel s svojo Odšla bom še to noč in še mnoge druge legendarne uspešnice tistega časa.

Ta večer bo priložnost za vse tiste, ki sanjate o tem, da bi znova obudili spomine na najlepše čase in ponovno začutili vročico DeeJay Time zabav.

V predprodaji je še nekaj vstopnic po NAJNIŽJIH CENAH. Te si lahko zagotovite vse do petka, 18. oktobra na prodajnih mestih Eventim, bencinskih servisih Petrol in Mynight.si!