V Šentjerneju avto zbil peško

13.10.2019 | 18:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj dopoldne ob 8.29 je na ulici Trg gorjanskega bataljona v Šentjerneju osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V gozdu našel ubojno sredstvo

Danes ob 12.08 je v gozdu pri naselju Verdun pri Uršnih selih v občina Dolenjske Toplice krajan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta najdeno ročno bombo, ostanek 2. svetovne vojne, angleške izdelave, uničila na kraju najdbe. Gasilci PGD Dobindol so s policisti zavarovali kraj dogodka in poskrbeli za požarno varovanje. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

Na pomoč onemogli osebi

Včeraj ob 1.10 so v Koštialovi ulici v Novem mestu gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto so onemoglo osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.