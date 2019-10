Danes brez elektrike

14.10.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI 2000, TP MALO LEŠČE 2000;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 8:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK;

- od 8:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na območju TP Površje, Raški vrh Površje Dolenja vas, Dolga Raka, Smednik, Kržišče, Gmajna in Ravno Kremen predvidoma med 7. in 14. uro in na območju TP Mali Koren, Krakovo in Krakovo Gomila predvidoma med 7. in 7.45 ter med 14. in 14.45 uro.

M. K.