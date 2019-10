FOTO: 7. Praznik krompirja

14.10.2019 | 08:30

Na tržnici v Ivančni Gorici je dišalo po praženem krompirju. (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - V Društvu podeželskih žena Ivanjščice so članice v sodelovanju z občino Ivančna Gorica znova poskrbele, da je na ivanški tržnici omamno dišalo po praženem krompirju. Poleg strokovne komisije so devet sodelujočih ekip na sedmem prazniku krompirja ocenjevali tudi obiskovalci tržnice. Po oceni strokovne komisije so najboljši krompir spražili v ekipi Kulturno športnega društva Dob, so sporočili iz ivanške občine.

Druga je bila ekipa Folklorne skupine Vidovo veterani Šentvid, tretje pa članice iz Aktiva podeželskih žena Lisičke, sekcije TD Zagradec. Obiskovalci tržnice pa so prvo mesto dodelili ekipi Gorenja vas.

Na prazniku krompirja so podelili še več drugih nagrad. Nagrado za najbolj simpatične ekipo je pripadla članicam DPŽ Tavžentrože, Ivankine spominčice so dobile priznanje za najstarejšega sodelujočega člana v ekipi, to je bil Milan Goršič, najmlajšega člana Dominika Poljšaka pa je imela ekipa Kar bo pa bo. Sodelovali sta tudi ekipi Vaške skupnosti Škoflje in Konjeniškega društva Gombišče.

Obiskovalci so si lahko v dvorani kulturnega doma ogledali tudi razstavo krušnih žit in moke ter pokusili izdelke iz krušnih žit, nekateri so bili obogateni tudi s krompirjem …, sladkosnedi pa se posladkali z ocvrtimi »miškami«. Prostovoljke iz Rdečega križa so, kot vsako leto, merile krvni tlak in preverjale količino sladkorja v krvi, so našteli v sporočilu za javnost.

Članice domačega društva podeželskih žena so poskrbele tudi za krajši kulturni program z nastopom harmonikarjev Matjaža Meglena in Matije Kastelica, pevcev in godcev ljudskih pesmi Studenček ter za zabavne kmečke igre, ki jih je vodila predsednica društva Renata Čebular. Zbrane je nagovoril tudi predsednik KGZS Cveto Zupančič, so še med drugim dodali.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

