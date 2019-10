Praznik kozjanskega jabolka

14.10.2019 | 09:55

Naslov carjevič leta 2019 je prejel Franc Lupšina (na prestolu). (Foto: M. L.)

V okviru praznika so pripravili tudi razstavo dvainštiridesetih vrst jabolk, za kar je poskrbel Adrian Černelč. (Foto: M. L.)

Pekli so tudi jabolčni zavitek za lačne in za točke. (Foto: M. L.)

Podsreda - V Podsredi so včeraj sklenili dvodnevni osrednji del dvajsetega Praznika kozjanskega jabolka. V okviru praznika so različni organizatorji pripravili številne različne dogodke, od kulturnih, do športnih in tistih z bolj razvedrilno vsebino.

Na uradnem odprtju praznika na trgu v Podsredi so v soboto zbrane med drugimi nagovorili direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, županja občine Kozje Milenca Krajnc, predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevk, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter minister za okolje in prostor Simon Zajc. Vsi so izrekli priznanje zavodu Kozjanski park in območju Kozjansko za skrb za ohranjanje okolja in gospodarjenje, ki prinaša očitn razvoj in prepoznavnost Kozjanskemu.

Na uradnem odprtju praznika na trgu v Podsredi so v soboto med ostalim podelili naslov carjevič leta, s katerim so že enajsto leto zapovrstjo izrekli priznanje sadjarju, ki po mnenju ocenjevalne komisije najbolj skrbi za sadovnjak in s tem prispeva k ohranjanju sadjarske dediščine Kozjanskega. Naslov carjevič leta 2019 je prejel Franc Lupšina iz Hrastja pri Bistrici ob Sotli.

Na prazniku Kozjanskega jabolka je bilo kar 150 stojnic. V obeh dnevih je v praznično Podsredo v sončnem vremenu obiskalo zelo veliko udeležencev, organizatorji ocenjujejo, da gre za rekordno število.

M. L

