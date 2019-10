»Pripada nam pol zemlje, pol neba in pol moči«

14.10.2019 | 12:00

V Dobrniču se je včeraj zbralo okoli 3000 ljudi.

Podpredsednica Društva Dobrnič Živa Vidmar

Dobrnič - Približno 3000 ljudi se je včeraj zbralo v Dobrniču, kjer so ob 76. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične zveze pripravili spominsko slovesnost. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Društva Dobrnič Živa Vidmar, ki se je zavzela za enakopravnejši položaj žensk v družbi.

Kot je dejala, je Avnojska socialistična Jugoslavija vpeljala enakost spolov pred zakonom. Ženske so si v NOB izbojevale volilno pravico, pravico do dedovanja, do izobraževanja in načelno naj bi dobile enako plačilo kot moški za enako delo. A ker je bilo politično življenje razporejeno hierarhično še zmeraj v moških rokah, predvsem Komunistične partije, se je položaj žensk utopil v splošnem delavskem boju. Šele po letu 1970 so komunistične feministke dosegle, da je t. i. družbeni dogovor o kadrovski politiki vpeljal pravilo tretjinske zastopanosti žensk v vodstvih družbenopolitičnih organizacij, delegatskih skupščinah in delavskih svetih. Mesto je dobila tretjina žensk, večinoma mladih, po možnosti iz neposredne proizvodnje.

Ta praksa kvot je bila po besedah Vidmarjeve z novo državo Slovenijo drastično prekinjena, kar se je poznalo s porazno vključenostjo žensk v prvih večstrankarskih parlamentih, v občinskih svetih pa tudi na drugih mestih odločanja, kar je trajalo skoraj 15 let. »V novem tisočletju smo po desetletju javnih pritiskov na vse stranke organizirane ženske le prodrle v volilno zakonodajo. Zdaj je določeno, da mora biti na kandidacijskih listah razmerje med spoloma pri volitvah v občinske svete in na listi za evropski parlament 40 : 60, za državni zbor pa 35 : 65. Tiste stranke, ki želijo odpraviti stekleni strop za ženske, uporabljajo za volilne liste sistem zadrge pri vseh volitvah, čeprav jih zakon k temu izrecno ne zavezuje. Vendar rezultati, ki jih ženske dosegamo na volitvah v DZ kažejo, da sprejeti zakonski ukrepi in dobra volja zgolj nekaterih strank, niso zadostni. V strankah imamo še zmeraj moškokracijo, ki sebi določa najbolj ugodna mesta za izvolitev,« je poudarila slavnostna govornica.

Današnja politična situacija je po njenem prepričanju takšna, da poskuša ustavno sodišče stranke prisiliti, da spremenijo volilni zakon za DZ tako, da bo glas vsakega volivca, volivke dobil enako težo, kar pri zdajšnjih velikih razlikah v številu volivk in volivcev po okrajih, nikakor ni možno. »Pred nami sta dve možnosti: izenačevanje števila volivk in volivcev s spreminjanjem volilnih okrajev v volilnih enotah ali pa odprava volilnih okrajev in vpeljava kandidacijskih list po volilnih enotah,« je povedala in dodala, da za prvo rešitev zadošča večina 46 glasov v DZ, za drugo pa je potrebna dvotretjinska večina 60 glasov.

Po njenih besedah večini sedanjih poslancev ne ustreza nobena od teh sprememb, saj se bodo njihove dejanske možnosti za izvolitev v obeh primerih za marsikoga lahko poslabšale. »Torej Huston, imamo problem,« je pripomnila Vidmarjeva. Svoj govor je zaključila z jasnim sporočilom družbi: »Pripada nam pol zemlje, pol neba in pol moči!«

V Dobrniču se vsako leto s spominsko slovesnostjo, ki velja za najštevilčnejši letni zbor slovenskih žensk, spominjajo prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je v kraju potekal med 16. in 17. oktobrom leta 1943, na njem pa se je zbralo 180 delegatk. »Takrat so se ženske odločile, da se bodo aktivno uprle fašizmu, sovražniku, ki je okupiral domovino. Njihovo geslo je bilo Vse za partizane – do končne zmage. Pomembni sklepi so bili sprejeti v Dobrniču, takrat so ženske aktivno stopile v družbeno in politično življenje. Takrat se je tudi izoblikovala podoba slovenske ženske kot aktivne udeleženke NOB. V Dobrniču so bili sprejeti sklepi, da imajo ženske pravico do splava in volilno pravico, ki jo v bivši Jugoslaviji niso imele,« je dejal Boštjan Sladič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje.

Zbrane na prireditvi, ki so jo je pripravili Društvo Dobrnič, občina Trebnje in Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje, pozdravil tudi Silvester Prpar, dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Dobrnič in častni občan Občine Trebnje, ki je dejal, da je bil prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze kamenček v mozaiku naše nove Slovenije. Predsednica Društva Dobrnič Vera Klopčič, pa je poudarila, da sta nam pogum delegatk in njihova vizija za boljše življenje vseh lahko vzor tudi danes.

Spominske slovesnosti so se med drugim udeležili tudi evropska poslanka Tanja Fajon, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, generalni sekretar Socialistične partije Slovenije Tadej Trček idr.

Kulturno umetniško društvo Dobrnič je ob tej priložnosti pripravilo tradicionalni pohod po kraku Evropske pešpoti E7, imenovanem Pot Mare Rupena, iz Dolenjskih Toplic so pohodniki prehodili 22 kilometrov, iz Žužemberka pa 12.

Besedilo in fotografije: R. N.

