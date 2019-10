Na parkirišču trčil v avto in pobegnil

14.10.2019 | 13:40

Foto: Arhiv DL

Oškodovanka je v petek okoli 14. ure policiste obvestila, da je na parkirišču na Belokranjski cesti v Novem mestu nekdo trčil v njen avtomobil in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so pobeglega 32-letnega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odpeljal golfa, v njem so bili ključi

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šentrupertu je v noči na petek nekdo odpeljal osebni avtomobil Volkswagen golf, serija II, zelene barve, registrskih številk NM DJ 877. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Za okoli 17 tisočakov škode

Na delovišču v Trebnjem so med petkom in soboto neznanci vlomili v pet gradbenih zabojnikov in odtujili orodje in električne vodnike. Z vlomi in tatvinami so povzročili za okoli 17.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Iz cistern iztočil vino

V Venišah je med 8. in 12. oktobrom nekdo vlomil v klet zidanice. Iz cistern je iztočil vino in odprl vodovodno pipo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3800 evrov.

Ob nakit, sesalnik in kamero

V okolici Trebnjega je v soboto neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit, robotski sesalnik in kamero. Lastnike je oškodoval za 2000 evrov.

Prijeli več tihotapcov in migrante

Policisti PP Brežice so v petek med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Krškem ustavili kombi Volkswagen transporter nemških registrskih oznak in avtomobil Ssangyong italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da voznika s sopotnikoma v obeh vozilih prevažata devet državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Štirim sprovajalcem, prav tako državljanom Pakistana, so odvzeli prostost in jih pridržali. Osumljence bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z devetimi državljani Pakistana pa še niso zaključeni.

V sobotnih jutranjih urah pa so brežiški policisti na avtocesti ustavili tovorno vozilo slovenskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 41-letni državljan Srbije v vozilu prevaža pet državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo.

Včeraj dopoldne so policisti na območju PP Dolenjske Toplice ustavili osebni avtomobil Volvo C30 avstrijskih registrskih oznak. 23-letna državljanka Avstrije in 27-letni državljan Sirije sta v vozilu prevažala dva državljana Palestine in državljana Sirije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanki Avstrije in državljanu Sirije so odzveli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še potekajo.

Nezakonito čez mejo še 60 tujcev

Od 6. ure v petek so do 6. ure danes zjutraj so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli še 60 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 42 državljani Pakistana, petimi državljani Alžirije, štirimi državljani Bangladeša, po tremi državljani Maroka in Afganistana, dvema državljanoma Kosova in državljanom Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.