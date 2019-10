Ribnice ni več v Evropi

14.10.2019 | 19:45

Ribniški navijači bodo svoje ljubljence zdaj lahko spremljali le še na tekmah domačega prvenstva. (Foto: I. Vidmar)

Ribnica - Potem ko so rokometaši na prvi tekmi drugega kroga pokala evropske rokometne zveze EHF doma v Ribnici z beloruskim SKA iz Minska igrali neodločeno 33:33, jim na povratnem srečanju včeraj v Minsku ni uspelo doseči želene zmage in se uvrstiti v tretji krog ter tako priti na prag skupinskega dela tega tekmovanja. V Belorusiji so proti SKA izgubili s 23:28 (13:13) in tako zaključili evropski del sezone.

Varovanci ribniškega trenerja Damjana Škaperja so na najboljši možni način odprli obračun v dvorani Uručje in v 12. minuti povedli s 7:3. V nadaljevanju so padli v krizo, kar so gostitelji izkoristili in jih štiri minute kasneje ujeli (7:7). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden in izenačen boj, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu.

Do 37. minute je bila tekma povsem odprta (17:16), nato pa so gostitelji v naslednjih osmih minutah naredili delni izid 5:0 in Ribničane pahnili v neroden položaj. Ti se po zaostanku šestih golov (16:22) več niso pobrali, gostitelji so v prelomnih trenutkih dvoboja v kali zatrli vse njihove poskuse po prevratu in končali ribniško sezono na mednarodni sceni.

Pri Riku Ribnici je bil najbolj učinkovit Rok Setnikar s petimi goli, po enega manj sta prispevala Gašper Horvat in Jan Pucelj.

SKA Minsk : Riko Ribnica 28:23 (13:13)



SKA Minsk: Maroz, Hmalkov 1, Leuhin, Hirik 2, Aljohin 3, Nikulenka 9, Stasjuk, Kamšik, Kišov, Krivenka 1, Rutenka 4, Ušal, Čerkaščenko 4, Bohan 1, Brouka 1, Šilovič 2.

Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 2, Horvat 4, Vujačić 3, Knavs 1, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek, B. Nosan, Cimerman 3, Pucelj 4, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 5.

Sedemmetrovke: SKA Minsk 3 (3), Riko Ribnica 4 (2).

Izključitve: SKA Minsk 6, Riko Ribnica 8 minut.

STA, I. V.