Zlati svinčnik za Športni center Trebelno in novomeški velodrom

14.10.2019 | 16:30

Športni center in prizidek k šoli na Trebelnem so odprli lani. (Foto: R. N.)

Zlati svinčnik tudi za novomeški velodrom (Foto: I. Vidmar)

Mokronog, Novo mesto - Projekta Športni center Trebelno in dozidava šole ter Velodrom in atletska dvorana pri Novem mestu sta na petkovi podelitvi strokovnih priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) prejela dva od štirih zlatih svinčnikov za odlično realizacijo 2019.

Kot so sporočili iz občine Mokronog-Trebelno, strokovna priznanja ZAPS podeljuje za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja pa, kot so navedli v sporočilu za javnost, prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

»Vesel in ponosen sem, da je bil tudi prav naš projekt prepoznan kot poseben, izjemen, odličen. S projektantko smo ves čas iskali optimalne rešitve, ki so na eni strani zadostile strogim pravilom in modernemu dizajnu, na drugi pa bodo praktične za uporabnike. Odzivi kažejo, da smo bili uspešni. Otroci in učitelji se v novih prostorih počutijo odlično, odgovorna projektantka naše naložbe pa je prejela visoko stanovsko priznanje,« je dejal župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Poleg omenjenih dveh projektov sta zlata svinčnika za odlično realizacijo prejela še Telovadnica Stražišče pri Kranju in Poslovni center Vrelec v Rogaški Slatini.

M. Ž.