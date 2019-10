Krka zmagala v Zadru

14.10.2019 | 20:00

(Foto: Zvonko Kucelin/Zadarski list)

Novo mesto - Košarkarjem novomeške Krke je uspelo dobiti pomembno tekmo drugega kroga jadranske košarkarske lige v Zadru, kjer so bili od domačinov boljši s 85:80. Tekmo so začeli bolje Novomeščani, ki sov četrti minuti povedli z 11:4, a so jih domačini v sedmi minuti že ujeli in izenačili na 14:14 ter poldrugo minuto pred koncem prve četrtine prvič povedli (19:17) ter na odmor odšli s tremi točkami prednosti. Zadrčani so nato vodili vse do sredine tretje četrtine, ko je Jošilo s košem za 49:48 Krko vrnil v igro. Sledil je izjemno izenačen boj, v katerem sta se moštvi ves čas menjavali v vodstvu in v končnico dve minuti do konca srečanja vstopili poravnani pri izidu 74:74. Tedaj pa sta Đapa z dvema prostima metoma in Cosey s trojko Krki zagotovila prednost petih točk, ki jo je Novomeščanom uspelo ohraniti do konca.

Najboljša strelca novomeškega moštva sta bila kapetan Jure Balažič in Američan Glenn Cosey s po štirinajstimi točkami. V tretjem krogu jadranske lige bo Krka v nedeljo igrala doma s Crveno zvezdo, ki je včeraj v drugem krogu doma z 81:89 izgubila z Budučnostjo.

Zadar : Krka 80:85 (22:19, 41:36, 59:55)

Zadar: Allen 6 (4:4), Marić 8 (5:6), Siriščević 17 (2:4), Junaković 13 (3:3), Fundić 24 (2:2), Gilbert 9.

Krka: Cosey 14 (4:7), Škedelj 3 (1:2), Marinelli 3, Đapa 9 (2:2), Fifolt 3 (1:2), Balažič 14, Jošilo 11 (3:4), Rakićević 2, Lapornik 10 (3:6), Ramljak 13 (4:4), Lawal 3 (3:4).

Prosti meti: Zadar 16:19, Krka 21:31.

Met za tri točke: Zadar 7:18 (Gilbert 3, Siriščević 3, Marić), Krka 6:21 (Cosey 2, Marinelli, Đapa, Lapornik, Ramljak).

Osebne napake: Koper Primorska 27, Krka 25.

Pet osebnih: Vuković (40.), Fundić (40.)

Lestvica: 1. Cedevita Olimpija 4, 2. FMP 4, 3. Budućnost 4, 4. Mornar 4, 5. Crvena zvezda 3, 6. Krka 3, 7. Partizan 3, 8. Koper Primorska 3, 9. Cibona 2, 10. Igokea 2, 11. Zadar 2, 12. Mega Bemax 2.