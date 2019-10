Nagrada Big see za Trimo

15.10.2019 | 12:30

Trimov nagrajeni razstavni prostor. (Foto: arhiv Trimo)

Avtorici Mojca Šavnik in Špela Lokar (Foto: Klemen Razinger)

Trebnje, München - Trebanjski Trimo je prejel nagrado Big see interior design award v kategoriji »Prostorske intervencije/razstave«, za ureditev njihovega razstavnega prostora za mednarodnem sejmu BAU 2019 v Münchnu.

»Pri zasnovi le 63 m² razstavnega prostora je bilo potrebno upoštevati več zahtev: potrebovali so prostor za naključne obiskovalce, prostor za skupinske in individualne predstavitve ter za poslovne sestanke, za katere so potrebni sedežni prostori, pa tudi majhno kuhinjo in shrambo. Rezultat je bila bela instalacija, ki je predstavljala njihov prezračevalni fasadni sistem in celovito stensko rešitev, s sedeži na voljo obiskovalcem in z vgrajenimi LED lučmi pritrjenimi na vrhu in na dnu instalacije, kar je ustvarilo prijetno ambientalno vzdušje. Drevo v središču prostora je bilo simbol bližine narave in trajnosti. Čist, odprt prostor pa je bil zasnovan tako, da je obiskovalcem ponujal bogato doživetje navidezne resničnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Idejo sta prispevali Trimovi arhitektki Mojca Šavnik in Špela Lokar, ki sta projekt predstavili v okviru Meseca oblikovanja in festivala Big architecture v Ljubljani. »Odločili smo se, da bomo sledili pravilom 'praznega platna' umetniških galerij, da bi izpostavili bistvo vseh vzorcev, po drugi strani pa smo želeli ustvariti tudi nevtralno ozadje, ki ima smisel in ga je mogoče prepoznati s Trimovimi dobro premišljenimi arhitekturnimi podrobnostmi,« sta orisali avtorici.

M. Ž.