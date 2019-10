Z avtom v jarek

15.10.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.01 uri je v naselju Gazice, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili baterijo, nudili pomoč reševalcem in poskrbeli za razsvetljavo. Do izteka motornih tekočin ni prišlo. Reševalci so poškodovanko na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 13.20 so v Cankarjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA, TP KAMENICA1, TP KAMENICA2 1, TP ŽELEZNIKI 1991, TP VIDOŠIČI;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE;

- od 11.30 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2;

- od 11.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2, TP PRAZNIK, TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČINE na izvodu OBČINE;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE na izvodu LEVO OD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Koren, Krakovo in Krakovo Gomila danes med 7:00 in 7:45 uro ter med 14:00 in 14:45 uro, na območju TP Površje Dolenja vas, Dolga Raka, Smednik, Kržišče, Gmajna in Ravno Kremen med 7:00 in 14:00 uro, na območju TP ŠUTNA izvod POD TP, SMER DOL, HIŠA POD TP med 9:00 in 11:00 uro, na območju TP MRTVICE izvod MRTVICE PROTI BREŽICAM pa med 12:00 in 13:00 uro.

