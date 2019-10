Boga so slavili po črnsko

15.10.2019 | 11:00

Za zaključek so se zbori združili in zapeli skupaj. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Črnska duhovna pesem je zvenela konec tedna v Novem mesu na Glavnem trgu in v cerkvi sv. Lenarta, kjer je potekal festival Novo mesto Gospel - festival črnske duhovne pesmi. V sobotnem delu festivala so v frančiškanski cerkvi nastopili Pevski zbor DROUZ Radomlje, MePZ Pomlad, Vokalna skupina 4Given in Vokalna skupina Quatuor vocum, v nedeljo na Glavnem trgu, ki so ga Novomeščani tudi tokrat precej dobro napolnili, so za uvod zapeli domačini, pevci Pomladi, za njimi pa DROUZ Radomlje in Bee Geesus iz Ljubljane, ki so za zaključek festivala stopili skupaj na oder.

V pevskem zboru Pomlad, ki je bil organizator festivala, so se za zanj odločili, da zborovsko pesem znova pripeljejo na Glavni trg in s pesmijo razbijejo jesensko mrtvilo, ki je sledilo poletnemu živahnemu dogajanju. A, kot so zapisali v vabilu, je namen festivala tudi, da v Novo mesto pripeljejo prijatelje iz drugih koncev Slovenije in tujine. Naj glasba sporoča pomen povezovanja, prijateljstva in spoštovanja raznolikosti, so še dodali.

I. V.

