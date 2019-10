Pijan in še brez veljavne vozniške

Policisti PP Novo mesto so ponoči med kontrolo prometa na Smrečnikovi ulici ustavili voznika Audija. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,77 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar, motorni žagi, orodje, gorivo ...

V Trebnjem je ponoči nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar.

V Rožnem Dolu je v noči na ponedeljek nekdo z gozdnega traktorja ukradel dve motorni žagi in orodje, iz rezervoarja pa iztočil in odtujil okoli 50 litrov goriva.

V okolici Trebnjega je med nedeljo in ponedeljek neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil manjšo premoženjsko škodo.

Z dvorišča podjetja v Krškem je med petkom in ponedeljkom nekdo ukradel aluminijaste profile in podjetje oškodoval za okoli 4000 evrov.

Prijeli Libanonca in Alžirca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic prijeli državljana Libanona, v Spodnjih Radencih pa državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

