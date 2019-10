Forum odličnosti in mojstrstva

15.10.2019 | 09:00

Brežiški župan Ivan Molan, predsednik Ustavnega sodišča Rajko Knez in Tadej Bajd (z leve). (Foto: M. L.)

Jože Colarič (Foto: M. L.)

Na pogovornem omizju (Foto: M. L.)

Brežice - Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je prejemnik velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2019, ki jo podeljuje Forum odličnosti in mojstrstva.

Visoko priznanje so akademiku podelili na včerajšnjem 28. Forumu v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice.

Ob podelitvi so poudarili Bajdove znanstvene dosežke v robotiki, povezani s človekovim gibanjem in odpravljanjem gibalnih težav.

Zbrane na dogodku so med drugimi nagovorili brežiški župan Ivan Molan, predsednik Ustavnega sodišča Rajko Knez in generalni direktor in predsednik uprave farmacevtske družbe Krka Novo mesto Jože Colarič.

Colarič je predstavil podjetje in pri tem govoril tudi o njegovi družbeni vlogi. Krka z več kot 12.500 zaposlenimi je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Veliko vlaga v razvoj in tako bo za to področje v naslednjih petih letih namenilo 136 milijonov evrov na leto, je povedal direktor Colarič.

M. L.

