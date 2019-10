Hrepenenje Jožice Pečavar v akrilu in akvarelu

15.10.2019 | 13:50

Jožica Pečavar (Foto: I. Vidmar)

Semič - V Kulturnem centru Semič razstavlja samouka ljubiteljska slikarka Jožica Pečavar iz Nestoplje vasi, ki se v avlo kulturnega centra vrača po petih letih, ko je imela tu razstavo Skozi moje oči, tokratno razstavo pa je naslovila Hrepenenje.

Jožica Pečavar se je s slikarstvom začela ukvarjati pred desetletjem, ko so ji pri prvih slikarskih korakih pomagali Anica Gligič s Tanče Gore, pa Sašo Pavlovič iz Semiča in Slavko Čečura iz Črnomlja. Po izobrazbi je sicer cvetličarka, njeno življenjsko poslanstvo pa je povezano s čebelami in medom. Ustvarja, ko ima čas, tega pa na kmetiji ni lahko najti, a če si človek nekaj tako zelo želi, kot si Jožica želi slikati, tudi to ni problem. Najraje ustvarja v akrilu in akvarelu, teme njenega ustvarjanja pa so zelo raznolike od krajine, cvetja in tihožitja do ptic in domačih živali. Na njenih slikah se znajdejo tako vrabec, čebela in šoja kot tudi izvir Krupe, breze in celo eksotična plaža s palmami in soncem, ki zahaja tam nekje v tropih na drugem koncu sveta.

Zase pravi, da je drugačna in da to včasih koga moti, a tudi to razume, saj ve, da se ljudje bojijo, česar ne razumejo in odstopa od njihovih stereotipov. A zaradi tega se ne namerava spremeniti.

Ob odprtju razstave, ki spada tudi v okvir praznovanja občinskega praznika, je nastopila tudi pevka in pianistka Nina Novak.

I. Vidmar

