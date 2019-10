Kdo so zmagovalci prvega Podjetniškega vikenda za mlade?

15.10.2019 | 19:00

Nagrado za Naj podjetniško idejo je prejela ekipa DBS lističi.

Naziv za Najbolj družbeno koristno idejo je pripadel ekipi z inovacijo Smart Basket.

Najbolj inovativna ideja je postala ideja Magnetic Zip.

Črnomelj - V Črnomlju se je minuli konec tedna zaključil Podjetniški vikend za mlade. To je bil prvi tovrsten dogodek v Beli krajini, v sklopu katerega je sodelovalo 40 mladih iz štirih belokranjskih šol.

Organizator dogodka je bil Podjetniški inkubator Bela krajina, potekal pa je v sklopu projekta Mladim se dogaja, ki ga financira agencija Spirit Slovenija. Na poziv za sodelovanje so se odzvale Srednja šola Črnomelj kot nosilec konzorcija ter osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Loka Črnomelj in Belokranjskega odreda Semič. Vsi sodelujoči so skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina oddali prijavo na razpis in tako prejeli denar za izvedbo podjetniškega vikenda in podjetniških krožkov.

Kot je zapisano, se je dogodka udeležilo 40 mladih iz omenjenih šol v šestih skupinah. Po začetnem podjetniškem usposabljanju so mladi pod mentorstvom strokovnjakov reševali probleme z razvijanjem podjetniških idej, preverjali potencial ideje na terenu ter na finalu v boju za nazive in nagrade izdelali »pitche« ter pripravili tri minutne predstavitve idej in odgovarjali na vprašanja komisije, so dogajanje povzeli organizatorji.

Nagrado za Naj podjetniško idejo je prejela ekipa DBS lističi, ki so jo sestavljali Lara Žohar, Domen Tomc, Bor Rjavec, Kristjan Kofalt in Franc Absec. »Dip it before you sip it« lističi so namenjeni indikaciji treh najpogostejših drog v pijačah. Z inovacijo želijo mladi podjetniki rešiti problem posilstev in zlorab, ki so posledica podtaknjenih drog v pijačah. Lara Žohar, ki je idejo pred komisijo predstavila, je prejela tudi nagrado za najboljšo predstavitev.

Najbolj inovativna ideja je postala ideja »Magnetic Zip«. Magnetic Zip je magnetna zadrga, namenjena osebam s težavami pri zapenjanju z navadno zadrgo, kot so invalidi, starejše osebe, otroci … Ekipo so sestavljali Andraž Plut, Klemen Rožič Šoštar, Luka Filak, Daša Planinc, Maj Adlešič, Vito Štrucelj in Luka Filak.

Naziv za Najbolj družbeno koristno idejo je prejela ekipa z inovacijo »Smart Basket«. Gre za pametni koš, ki s pomočjo senzorja prepozna odpadek in ga pravilno sortira. V ekipi so bili Simon Simčič, Jan Malerič, Žak Kump, Gal Kobe, Luka Prpoš, Vik Rozman in Lenart Rogelj.

»Zelo sem vesel, da smo že prvo leto v projekt uspeli vključiti štiri belokranjske šole in kar 40 mladih, ki so bili po napornem šolskem tednu pripravljeni 'žrtvovati' še dve soboti za podjetniško usposabljanje oz. razvijanje lastnih idej. Užitek je bilo gledati mlade, kako zagnano delajo na projektih! Gre za generacijo, pred katero je nepredvidljiva prihodnost, in ki bo v svoji karieri zamenjala več kot deset delovnih mest. Razvijanje podjetniških kompetenc je zato ključnega pomena za njihovo boljšo prihodnost,« je ob zaključku dejal Kristian Asani iz PI Bela krajina.

Belokranjski podjetniški inkubator je kot cilj v bližnji prihodnosti začrtal sodelovanje najboljših ekip na vseslovenskem podjetniškem tekmovanju za mlade POPRI. Dolgoročni cilj pa je vključitev vseh belokranjskih šol v projekt in izvajanje podjetniških vsebin v šolah ter vzpostavitev zgodnje povezave s PI Bela krajina, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Povzela: M. Ž., Foto: Jan Kocjan, Jure Grašak, RIC Bela krajina

Galerija