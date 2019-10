Razbili mrežo tihotapcev

15.10.2019 | 15:05

France Božičnik, vodja kriminalističnega sektorja PU Novo mesto

Dobova - Kriminalisti na območju PU Novo mesto so lansko jesen zaznali, da na obmejnem območju Posavja deluje organizirana kriminalna združba, ki se ukvarja z nezakonitimi prevozi tujcev v Slovenijo. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja kriminalističnega sektorja PU Novo mesto France Božičnik, so kriminalisti ugotovili, da združba migrante čez mejo tihotapi v prtljažnikih osebnih vozil, saj so policisti na mejnih prehodih prijeli več voznikov, državljanov Slovenije, ki so na tak način prevažali tujce, ki so želeli vstopiti v Slovenijo. Nekaj takih aretacij so izvedli tudi kolegi na hrvaški strani meje.

Kriminalisti so nato na podlagi analiz zbranih podatkov identificirali več članov kriminalne združbe, ki je sicer delovala izredno previdno. Kot pravi Božičnik, je združba z različnimi predhodnicami in spremstvi redno opazovala okolico in prevoznike opozarjala na morebitno prisotnost policije.

Preiskavo so policisti zaključili z akcijo 25. septembra, ko so potrkali na domove sedmih osumljencev, skupaj pa so nato ovadili 11 oseb starih med 25 in 30 let, večinoma starih znancev policije, doma iz Posavja. Med hišnimi preiskavami so našli predmete, pomembne za dokazovanje kaznivih dejanj (telefone in SIM kartice), pa tudi manjšo količino prepovedanih drog (nekaj konoplje in tablet) ter pištolo.

Med prijetimi v septembrski akciji ni bilo domnevnega organizatorja kriminalne združbe, saj je ta že od junija letos v priporu zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilništva in orožja. Kot pravi Božičnik, ima tudi domnevni vodja kriminalno kartoteko, leta 2016 pa je bil na Hrvaškem obsojen tudi zaradi kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem ljudi. Zoper vse druge osumljence je bilo v času hišnih preiskav odrejeno policijsko pridržanje, eden pa je bil priveden k sodniku za zaslišanje, a ta pripora zanj ni odredil.

Kriminalisti navajajo, da je združba v času preiskave izvršila najmanj 30 kaznivih dejanj prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države, pri čemer so za posamezni prehod meje računali med 300 in 400 evrov na osebo. »Policija v preprečevanje in preiskovanje takih kaznivih dejanj vlaga velike napore in samo letos smo na območju PU Krško prijeli 86 sprovajalcev, ki so skušali pretihotapiti 530 tujcev. To je že zdaj več kot lani, ko smo prijeli 52 sprovajalcev, ki so hoteli pretihotapiti 290 tujcev,« je naštel Božičnik.

B. Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 18m nazaj Oceni delec Lepo! Kdaj bo enaka racija v Beli krajini v krajih Vinica, Gorenjci pri Adlešičih, Brezovica pri Metliki, Rosalnice, kjer tudi mrgoli tihotapcev? Preglej samo prijavljene komentatorje