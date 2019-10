Rešili otroka, zaklenjenega v avtu

15.10.2019 | 18:10

Danes ob 12.05 je bil na Ljubljanski cesti v Novem mestu, na parkirišču trgovskega centra, otrok zaklenjen v avtu. Gasilci GRC Novo mesto so rešili otroka tako, da so razbili steklo na vratih avtomobila.

Dva trčila, trije poškodovani

Danes dopoldne ob 9.27 sta v naselju Trnovec v občini Sevnica trčili osebni vozili. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja, izvlekli vozili nazaj na cestišče, preprečili iztek motornih tekočin, nudili pomoč vlečni službi ter očistili cestišče. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so tri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Zapeljala s ceste in na streho

Danes ob 14. uri je v naselju Sremič v občini Krško voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in se prevrnila na streho. Poškodovano voznico so domači odpeljali v Urgentni center Brežice. Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, z gasilskim dvigalom izvlekli vozilo na cestišče, odklopili akumulator ter očistili iztekle motorne tekočine.

Alarm v zdravstvenem domu zaradi napake

Danes ob 10.59 se je na Kandijski cesti v Novem mestu, v prostorih Zdravstvenega doma Novo mesto, sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da je v plinski postaji prišlo do napake na požarni centrali. Prostore so pregledali z detektorjem za plin.

L. M.