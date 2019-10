Otroci slikali in pisali o gasilstvu

16.10.2019 | 08:00

Otroci so popestrili otvoritev razstave o gasilstvu.

Šentjernej - Do konca novembra bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja odprta razstava likovnih del z natečaja Gasilske zveze (GZ) Šentjernej na temo požarne varnosti. Pripravili so jo oktobra, v mesecu požarne varnosti.

Jože Grubar

Na ogled so postavili likovne in literarne prispevke (spise kot otroške pesmice), 32 učencev, ki so nekakšna retrospektiva prispevkov, ki so jih v šoli in vrtcu ustvarjali otroci pred nekaj leti. Na otvoritvi je zbrane nagovoril poveljnik GZ Šentjernej Jože Grubar, ki je z veseljem povedal, da je mnogo malih umetnikov danes že zvestih gasilcev, ki so si z leti pridobili različna znanja s področja gasilstva. Skrb za podmladek je v gasilskih vrstah vedno prva skrb in delo se obrestuje tudi šentjernejski gasilski zvezi, ki bo prihodnje leto proslavila že dvajsetletnico delovanja.

Oktober, mesec požarne varnosti, je sicer namenjen predvsem pripravam na kurilno sezono: pregledu peči, dimnikov, itd., da bo vse potekalo varno in brez težav.

L. M, foto: spletna stran občine Šentjernej