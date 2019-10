Občina ima tri podžupane

16.10.2019 | 09:55

Župan Ivan Molan (drugi z leve), podžupana Bogdan Palovšnik (levo) in Jure Pezdirc ter podžupanja Mila Levec (Foto: L. K.)

Katja Čanžar odhaja s podžupanskega mesta. (Foto: L. K.)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je na današnji novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval danes. Podžupanja Mila Levec bo funkcijo opravljala poklicno, Bogdan Palovšnik bo nepoklicni podžupan.

Podžupanu Bogdanu Palovšniku je Molan zaupal naloge s področja infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, podžupanja Mila Levec je zadolžena za družbene dejavnosti in za delo z nevladnimi organizacijami.

Dosedanji podžupan Jure Pezdirc bo to funkcijo opravljal tudi v prihodnje in bo še naprej pristojen za turizem, gospodarstvo in kmetijstvo. Dosedanja podžupana Katja Čanžar odhaja na novo delovno mesto, kjer se bo posvetila uresničevanju strategije razvoja turizma v občini, destinacijskemu marketingu in povezovanju turističnih ponudnikov v občini in širše, so sporočili z občine.

M. L.