Danes brez elektrike

16.10.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA in TP IGLENIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sveta Jedrt izvod omerzu med 8.30 in 13. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Trška Gora izvod proti Lavrinšku med 8. in 14. uro in Leskovec Gmajna proti Senušam med 12.30 in 14. uro; na področju nazorništva Sevnica pa na območju TP Rovišče izvod Rovišče Koritnica med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.